東石海之夏祭 今年超夏趴

2018年06月28日 04:12 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

邁入第12年的「2018海之夏祭」即將在7月7日至7月15日連續兩個周末登場，為打造一場適合全家大小參與的夏日嘉年華，嘉義縣府除規畫雲嘉南首場「百大電音趴」、卡司陣容堅強的演唱會，以及免費「親子泡泡趴」外，現場還會有相當一個排球場大的夢幻球池，加上開閉幕煙火秀，要讓海之夏祭成為「超夏趴的夏天派對」。

27日嘉縣文化觀光局辦宣傳記者會，嘉義縣長張花冠與受邀表演的HOT Q Girls、DJ林良吉、MC Kaos成員現場熱音尬舞，合作刷盤混音、大跳海草舞，氣氛High到讓張花冠自豪自己有練過，「嘉義趴踢Queen就是我！」

張花冠說，北部有貢寮音樂祭，南部有墾丁春吶，她常在想海之夏祭該有什麼特色，才能凸顯是中西部指標性活動，還要符合她「趴踢Queen」氣質，所以今年特別以「夏趴踢」的概念出發，「夏趴」+「趴踢」，告訴全國民眾，「今夏最High的海洋音樂盛會，就在東石海之夏祭」。

除電音泡泡Party邀請百大DJ Rayray、林良吉及電音女神Peipei到東石嗨翻全場，活動期間下午3點起，園區內還規畫手作DIY體驗、親子泡泡趴、夢幻球池趴及吉祥物萌萌趴等，另7、8日連續2天在主舞台區前，下午3點半將有白色泡泡如雪花漫天飛舞，讓大小朋友一起開心玩「夏雪」，張花冠還特別強調，活動使用的泡泡是天然椰子油製成，安全無毒。

4天活動，文觀局也號召各路英雄，一起到東石漁人碼頭來場超刺激的現代生存遊戲「鐳戰」，文觀局長許有仁進一步表示，海之夏祭也結合旅行社推出多款套裝行程，鼓勵中北部及高屏區的民眾來場雲嘉南夏趴遊程。

(中國時報)