823戰役60年 12名家揮毫寫歷史

2018年06月28日 04:11 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

紀念「823戰役」60周年，國防部27日邀請李奇茂、顧重光等12位享譽國內外的書畫名家在太武山鑑潭山莊現場揮毫，並將集體創作1幅以「勝利一甲子、光輝823」為主題的大型戰畫，還原烽火歷史歲月。

這項由國防部政戰局長聞振國中將主持，金防部指揮官郝以知中將、政戰主任史順文少將和國防部文教處長陳育琳少將與會的現場揮毫活動，也邀請福建省政府祕書長翁明志、縣府祕書長林德恭等人共襄盛舉。

李奇茂大師應邀開筆寫下「勝利一甲子、光輝823」主題，揭開紀念「823戰役」60周年的藝文活動序幕，包括蘇峰男、顧重光、楊增棠、唐健風、高稚偉、陳合成、沈禎、陳江鴻、趙其雄、張旭光與金立言等書畫大家現場揮毫，筆墨翰香為走過「823炮戰」烽火歲月的金門島，再標誌史蹟斑斑、文采璨爛的一頁。

他們也將以「勝利一甲子、光輝823」為主題，聯合創作1幅大型戰畫，還原當時軍民同島一心、同舟共濟，誓死捍衛國家、保護人民的英勇事蹟，為歷史留下永恆紀錄。

金防部指出，大師們部分作品將由金防部收藏，其餘規畫於國防部辦理首展，並在國軍文藝中心展覽；另配合明年國軍文藝金像獎得獎作品，舉辦巡迴美展。

國防部今年結合金門縣政府規畫系列紀念活動，邀請當年參戰官兵、高階幹部與烈士遺族代表參加紀念晚會及大會、公祭追思、戰地巡禮、軍民音樂會和藝文展覽等活動，希望藉以提醒世人「戰爭無情、追求和平」，珍惜當下共創美好未來。

(中國時報)