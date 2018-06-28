府城中西區 取消20條計畫道

2018年06月28日 04:12 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

台南市府都發局歷經2次通盤檢討，中西區（舊城區）確定將取消20條計畫道路、保存歷史街區風貌，不僅解決長久未徵收開闢公設保留地問題，也避免計畫道路開闢後影響當地歷史紋理。

都發局指出，中西區細部計畫第2次通盤檢討計畫自6月20日起發布實施，共有36案變更案，最重要包括取消20條計畫道路，如信義街、新美街已有可替代路型的計畫道路，都列入本次取消之道路之一。另外為解決中西區長期以來停車不足問題，亦在運河旁（環河街）及東菜市旁（萬昌街）新增2處公有停車場用地。

台南市於2010年以「文化首都」定位升格，隔年7月首開先例訂定《台南市歷史街區振興自治條例》，中西區擁有豐富歷史古蹟，也是台南觀光熱點，商業活動繁榮，近期亦有多處重大建設開發，如台南市立美術館、台南地方法院、中國城暨運河星鑽地區、永華國民運動中心等，因此，第2次通盤檢討以保存歷史街區及改善舊市區問題為出發點。

為了讓舊城區發展更符合實際發展需求，提出取消計畫道路及畫設停車場等內容，符合文化首都願景及民眾期待，全案自去年3月辦理公開展覽及說明會並經2次市都委會大會審議同意修正通過後，發布實施。

另也配合《府城歷史街區計畫》指認重要歷史巷道及相關都市設計管制配套措施，3條歷史巷道包含信義街（文賢路至康樂街）、新美街（民族路至民權路段）、神農街（民族路三段151巷至海安路段），維持歷史巷道兩側建築紋理及古樸風貌，以保存歷史街區風貌。

(中國時報)