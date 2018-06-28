要讓台灣成為美中戰場嗎

2018年06月28日 04:11 中國時報 張亞中

蔡英文總統在接受法新社訪問時，呼籲全球挺身「制約中國，並藉此減少他們霸權對外擴張的影響。」毫無疑問地，蔡英文要讓台灣成為美國「遏制中國」政策的堅定追隨者。

蔡英文上任前兩年，我們憂慮的是，民進黨政府一手挑起的各種鬥爭政策，已使得台灣的競爭力快速衰退、人才大幅出走；未來兩年我們要擔心的是，台灣會否成為華府與北京較勁的衝突戰場、權力爭奪下的犧牲品。

經歷冷戰後的10年，小布希在競選總統時已視北京是華府的對手而非夥伴，「遏制」思維開始浮現，與「交往」做法成為美國的中國政策兩大戰略路線。2001年的911事件打斷了美國的「遏制」思路，中國在同年底也加入了WTO，使得「交往」再次成為美國的中國政策主旋律。北京也抓住這難得發展的10年戰略機遇期，GDP在2011年超過日本，成為全球第二大經濟體。反恐告一段落與大陸的快速崛起，讓歐巴馬重拾小布希開啟的「遏制」思維，美國決定「重返亞太」。

2011年後，中國的強勁經濟發展、軍事力量擴張、拒絕接受西方式民主的中國特色社會主義，都讓美國感受到「交往」政策未能和平演變大陸，反而使得大陸成為經貿全球化的受益者，已經挑戰到美國的霸權。以「美國偉大」為號召的川普當選總統，使得「修昔底德陷阱」的召喚成為事實，2017年起「遏制中國」已成美國絕大多數菁英的共識。

美國以三個槓桿「遏制」大陸。一是經貿，其背後真正的目的是要遏制大陸的科技，讓其「中國製造2025」不能成真。二是南海，美國以航行自由、印太戰略來遏制大陸在南海的軍事力量。另一個就是台灣，而這也是大陸最敏感、最不能妥協的軟肋。

對民進黨而言，台獨本來就是其核心思想。兩岸如果長久密切交流又有和平氣氛，台獨自然會逐漸消失，因而，擴大「離」、強化「敵」是蔡政府大陸政策的核心思維。基本教義派更認為，目前民進黨完全執政、美國想用台灣來遏制大陸，更是推動台獨黃金期，此時不衝，更待何時。

目前的國際情勢，川普的貿易戰使得中日韓加速自由貿易區的進程，朝鮮非核化的發展必然會降低南韓對美國的依賴，東南亞國家也不會完全配合美國，反觀台灣的蔡政府卻是所有東亞地區中最需要美國、也最願意配合美國「遏制」中國政策的行為者。美國也在加碼，讓台灣感覺到美國的支持。

美國要利用台灣遏制中國，民進黨政府要運用美國來強化自己的安全感、增加與大陸「離與敵」的正當性，而北京又難以容忍美台官方軍事關係及台獨力量的發展，此一趨勢在未來兩年內似乎已難迴轉。貿易戰場是在美中兩地，台灣會間接受波折，南海衝突台灣也可以躲掉，但是在「台灣牌」上，不管是美國有意挑起一場「預防性的衝突」以求遏制大陸，還是不小心擦槍走火，戰場都會是在台灣。

蔡英文要作「遏制中國」的執行者、美國的追隨者，這不是夜郎自大就是渾然無知，要不就是擺明了要期待一場台海衝突，來賺取其政治利益。思及此，怎不令人寒慄。（作者為台灣大學政治學系教授、孫文學校總校長）

(中國時報)