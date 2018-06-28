2018年06月28日 04:11 中國時報 吳威志

立法院臨時會進行《財團法人法》草案三讀，社會對此爭議頗多，導致民進黨團決議先將宗教團體排除，臨時會排入此議程，展現了執政黨追討國產決心，但也令人擔憂，是否正積極進行「合法掠奪」人民與社會財產。

觀《財團法人法》第1條明訂以《民法》為依據，但卻將政府捐助成立之「公共電視化事業基金會」、「工業技術研究院」及「中華經濟研究院」等財團法人，以及特殊性質的醫療財團法人、學校財團法人，以其法律另有特別規定，優先適用各該專業法律。

顯然，《財團法人法》只是《民法》的特別法，未來將有更多政治考量的特別規定，讓某些財團法人無須適用。而此法將財團法人區分為「政府財團法人」及「民間財團法人」，實際上，我國已有了《行政法人法》的公法人，如此分類反而像是管制與收編私法人而已。

法案第2條「政府捐助之財團法人」包含了政府機關等捐助財產超過總額50%、前述財團法人自行或與政府機關等共同捐助財產超過總額50%。事實上，許多財團法人一開始雖由政府捐助成立，但是隨著社會自發共襄盛舉，或本身經營成效卓著，已使政府出資在總額比例越來越小，當政府持分低於50%後，自然就變成民間的財團法人。

探究政府捐助成立財團法人的真意，在於針對特定社會公益事務，政府帶頭號召社會共襄盛舉；財團法人能夠獲得社會支援，不再仰賴政府，本是值得鼓勵，畢竟，即便未來法人解散財產仍歸國家。因此政府本職在於監督，確保捐助目的的實現。

新法第64條針對民間捐助之財團法人採取溯及既往，政府機關等捐助財產合計達該財團法人捐助財產總額20%以上，主管機關得就其財產管理與運用方法等訂定監督辦法。顯然，政府可以運用立法直接或間接控制財團法人之人事、財務或業務。

第69條，縱然過去政府捐助但出資低於5成的財團法人，也可以透過政府補回基金差額的方式，回歸政府所有。問題是，財團法人經營權由公轉私，政府即便要以市價買回，但畢竟已成私法人，如果政府執意強行，與「霸王硬上弓」無異。

換言之，只要政府曾出過錢，不管政府如今持分多寡，都可以補足合理差價而強制買回，等於《財團法人法》是「合法掠奪」權位、資源。此種收歸國有條款除背離立法精神，無視財團法人投入多少金錢、心力經營，更將憲法保障人民財產權置於何地？

除此，政府刀刃之利處處可見，舉凡第24條「會計、內部控制及稽核制度」；第25條「工作計畫、經費預算、工作報告及財務報表」都要送主管機關備查；第29條「董事或監察人於執行職務範圍內，有記載不實、拒絕檢查或不送表冊及其他違反本法或授權命令，主管機關得解除其職務。」條文上模糊不清或可大可小的界定，賦予了政府極大權限。

特別的是，第57條規範了現行政府捐助之財團法人，董事會有未召開、無法決議、相互間發生爭議，未改善或改善無效，主管機關得視事件性質，解除全體或部分董事或董事長之職務。這等於擴大了政府的人事權、給薪權、解職權，對於人民權益之傷害何等鋒利。

（作者為國立雲林科技大學科技法律研究所教授）

(中國時報)