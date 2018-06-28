2018年06月28日 04:11 中國時報 柳金財

近日民進黨台北市長參選人姚文智舉辦首場造勢晚會，在這場「首都大步走，國家向前行」政策理念宣揚會中，姚文智抨擊台北市長柯文哲的「兩岸一家親」言論。造勢現場不僅插滿旗幟宣揚「獨立建國」、「台灣台北」理念，同時總統府祕書長陳菊擔綱壓軸演說，提出「九二無共識」。原本單純地方選舉，已質變為敏感的統獨議題。

在民進黨確定不禮讓柯而自行提名後，形式上呈現第三勢力白色力量、綠、藍三足鼎立態勢，然普遍民調顯示姚的支持度大大落後於柯丁，呈現失衡不等邊三角競爭關係。因此，姚的選戰策略上有意將柯丁在兩岸政策上捆綁一起，在選舉市場上製造鮮明藍綠政治界線，將柯驅趕至藍營並邊緣化之。

首先，有關台北市長選舉拉高至獨立建國目標，這不僅違背民進黨主流思維與現行「維持現狀」主張，也會影響中間選民投票取向，進而波及民進黨地方選情。儘管藍綠政治格局仍維持，但中間選民及第三勢力在台北市的比例更為明顯，姚之選舉戰略被視為只能鞏固基本票源，無法開拓中間選民，過於強化意識形態對立，會嚇走維持現狀的淡綠。

其次，「獨立建國」聲浪高於「維持現狀」，易被解讀為高舉獨立公投，姚之訴求集中於深綠選民，欠缺來自年輕人與婦女的支持。造勢場合充斥「獨立建國」、「國家首都」、「台灣人不是中國人」、「一邊一國」、「建立獨立新國家」等訴求。陳菊在為姚文智站台時提出「九二無共識」，宣稱一定要用自由民主方式，確保台灣能夠多元發展。

無疑的，從地方治理議題，上升到敏感「統獨抉擇」與國族認同議題，易被解讀為蔡總統「維持現狀」主張預備要鬆動，一旦大陸當局認定蔡英文與激進台獨基本教義派匯合，或認定蔡英文就是台獨基本教義派，勢必再強化軍事威懾與外交壓制。

再者，選戰策略仍應回歸城市治理、基礎設施、教育文化等民生議題。姚文智提出的政策集中在津貼、補助，多屬擴大財政支出，但對城市願景與治理能力似乎著墨不多。更嚴重的是，民進黨在台北市不僅無法凸顯城市治理能力，反在政治光譜上擺出最激進的路線。這反而促成柯P兩岸路線成為最中間溫和路線，發揮選票極大化效應。

民進黨前立委林濁水提出警語，柯綠分道揚鑣導致民進黨選情凶險將是全國現象，尤其民進黨背負蔡總統整體施政不佳、民意支持度僅3成包袱，若台北市選舉仍停留在「藍綠基本盤」的戰略構想及布局，如此「民進黨選情凶險的，就不只是台北市而已」。誠然，一旦白色力量擴散也衝擊新北市蘇貞昌選情，未來蔡英文政府施政恐陷入「孤島效應」與波及2020年總統大選。（作者為佛光大學公共事務學系助理教授）

(中國時報)