2018年06月28日 04:11 中國時報 張文基

蔡英文取得政權兩年多以來，特別是最近一年，加速作美日反華勢力及激進台獨力量的棋子，以抗拒大陸與日俱增的吸引力。然而，情勢的發展清晰顯示蔡將不可避免的成為棄子。九合一選舉就是一個考驗。

蔡英文的政策作為顯示在三個層面逆勢而行：台灣內部，人民厭倦了政治鬥爭渴望安定發展；大陸方面，在政經軍的迅速崛起；及全球性的國際結構轉變。

最近一系列的大事，充分展示國際大格局裡美中影響力此消彼長的大趨勢：

一、4月27日和28日習近平和印度總理莫迪在武漢東湖賓館舉行非正式會晤，印方改變防華心態，為中印合作打下基礎。

二、6月1日至3日在新加坡舉行的香格里拉對話，中方成功化解了美方構建印太戰略遏制及孤立中國聯盟的企圖。

三、6月1日美國發起對盟友的貿易戰，造成川普在今年的G7峰會成為孤家寡人。

四、6月9日上合組織峰會在青島召開，進一步加強橫跨歐亞大陸國家間的全方位合作，並為「一帶一路」奠定更堅實的基礎。

五、6月12日萬方矚目的「川金會」在新加坡召開，為最終解決朝核危機邁出重要的一步，而中國的參與和態度更是解決問題的關鍵。金正恩三訪北京更充分體現中國的重要。

六、美國在台協會內湖新館6月12日落成典禮，蔡政府期待美方派出白宮國家安全顧問波頓層級的官員來台，結果只象徵性的派了助理國務卿羅伊斯參加，這就是國際現實。

台灣問題的最終解決牽涉到美中綜合力量的消長，這包括軍事、經濟和意識形態軟實力。2008金融危機和2016川普的當選顯示美國在後兩個領域的衰落，如今只剩下軍事力量。然而，沒有強大的經濟力量，就不可能維持軍事領域的壓倒優勢。

最近中美貿易衝突加劇，川普深知如果貿易戰全面爆發，必將造成股市崩盤，則共和黨必將在11月中期選舉中失去國會的多數黨地位，嚴重威脅川普今後兩年的改革。川普是一個理性的人，中美關係在大選前必定會回到新的平衡點。

大陸的對台政策在十九大之後發生了根本的變化，決不允許台獨，同時發揮「以我為主」的作為，給予台灣人民國民待遇。

台灣人民的普遍心願是社會安寧、兩岸和平、經濟繁榮，政治上有強烈的主體意識。不幸的是這個合理的主體意識被扭曲成反中、反蔣、反傳統文化的行為，這才是造成島內不安，兩岸緊張的根本原因。

歷史的大勢充分顯示統一是台灣未來的唯一選擇，但是如何統一是台灣人民可以而且必須爭取的。

（作者為美國中美論壇社社長）

(中國時報)