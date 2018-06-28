台獨藥效沒了 小英自救第一哩路

2018年06月28日 04:11 中國時報 主筆室

獨派團體宣示明年5月發動「正名入聯公投」，挑戰蔡英文總統堅持依據中華民國憲政體制「維持現狀」的原則，國民黨主席吳敦義適時表示「憲法以國家統一為最終原則」，接著前司法院副院長蘇永欽在媒體撰文，討論「憲法的統一義務」，詮釋統一是憲法的目的，統一的前提是「自由民主憲政秩序」，在獨派日趨喧囂之際，有關憲法的討論與重視非常重要。

依據蘇永欽的見解，憲法增修條文第5條揭示，「政黨之目的或其行為，危害中華民國之存在或自由民主之憲政秩序者為違憲」，結合釋字499號與與釋字618號解釋，「反（自由民主）體制的統一和危害統一，一樣違反憲法」、「在現行憲法下，主政者（非指人民）既沒有促獨空間，在大陸走向自由民主憲政體制之前，也沒有促統空間。」在蘇永欽看來，《中華民國憲法》是一部「良制一國」的憲法，統一是憲法的目的，統一的前提是符合「自由民主憲政秩序」的良制。

《中華民國憲法》是一部「一中憲法」，這不只是藍營這麼認為，事實上越是深綠，越是清楚憲法的「一中架構」。2005年台聯就表示「反對在一中架構下修憲，堅持制憲正名」，台聯清楚認知，憲法對一中的規範並非修憲所能改變。民進黨要角謝長廷則主張「憲法各表」，他曾說「依據《中華民國憲法》，高雄與廈門是一個國家的兩個城市」，成為著名的「一國兩市」宣言。謝長廷的主張雖不被獨派接受，但獨派從來沒有認為謝長廷對《中華民國憲法》的解釋是錯的。

也正因為獨派對《中華民國憲法》如此排拒，大選前蔡英文「遵守中華民國憲政體制」的公開承諾才讓人耳目一新，並讓蔡英文得到中間選民的信任，可以說，「遵守中華民國憲政體制」是蔡英文勝選的基石，也是她執政正當性的核心，這不但表示蔡英文接受《中華民國憲法》，也表示她必須接受憲法的一中架構與內含的統一義務。

不過，蔡英文以「維持現狀」和「遵守中華民國憲政體制」的承諾上台後，卻對憲法的一中架構與內含的統一義務避而不談，甚至明示反對，對民進黨內推動「維持現狀黨綱」的提案也避之唯恐不及。「維持現狀黨綱」不但是符合政治現實、憲法架構，也是民進黨應履行的承諾；黨中央首尾兩端、立場矛盾，黨內激進派就迫不急待，企圖實現法理台獨，「正名公投」就是第一步，這不但是蔡英文與民進黨的領導危機，更可能是台灣與台海的「恐懼總和」。面對各方勢力的推擠，蔡總統必須要把持住民進黨與台灣的方向。

方向就是憲法，台獨依照憲法是「危害中華民國之存在」，不可能有合憲的「正名公投」。正名公投違法、違憲，也牴觸了台灣的外在現實環境，更讓2300萬人的和平穩定加添風險。

蔡英文的任期已過一半，如果她要有所作為，首先就必須要表示反對正名公投的態度，阻止民進黨內的冒進勢力；同時，她也應該要把自己的維持現狀競選承諾納入民進黨的黨綱，讓黨意與民意趨向一致。民進黨下個月的全代會，已有黨代表再次提案「授權中執會討論維持現狀黨綱」，這是一顆作好的球，讓蔡英文可以在兩岸關係上重新振作。蔡英文可以運用主席的議事權力強勢主導，展現領導人意志。

或認為，此時民進黨在兩岸議題上已處在「選舉殺紅眼期」，期待蔡英文走中間和平理性路線是不切實際的奢望。但看看姚文智低迷的選情，三千寵愛在一身，卻成了民進黨北市有史以來最弱的母雞，再看看蘇貞昌，雖有老驥伏櫪之心，卻欲振乏力，這反映的難道不是民進黨的反中、台獨牌已經失效？台獨連作為選舉興奮劑的藥效都沒有了，擁抱台獨對民進黨2018、2020年的選情，只會是飲鴆止渴。

不管是從憲法規定、兩岸和平，乃至於民進黨的選舉利益，蔡英文都該認真面對目前已走不通的兩岸政策，回到憲法，重新定位民進黨的兩岸政策，力促全代會通過「維持現狀黨綱」，這是蔡英文改變台灣和民進黨雙雙沉淪命運，必走的第一哩路。

(中國時報)