過勞的公務員

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中國時報
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駐史瓦帝尼大使陳經銓日前驚傳中風，由於病情嚴重已在史國的安排下轉往南非醫院診治；環保署負責移動汙染源業務的科長周禮中，近日在辦公室突然昏倒，緊急送醫急救。

蔡政府上任以來已有4個邦交國與我斷交，而史瓦帝尼為目前我國在非洲唯一的邦交國；北京9月將舉行「中非合作論壇」峰會，大陸外交部長王毅曾公開喊話，希望屆時所有的非洲國家「一個都不少」的出現，言語間對史瓦帝尼頗有召喚之意，可想而知，陳經銓的挑戰有多大。

面對近年來空汙問題日益嚴重，民眾對《空汙法》有深刻的期待，然民進黨堅持的修法內容，包括移動汙染源可以抵換固定汙染源等，引發外界不少疑慮，負責的相關公務人員在民意、媒體與在野黨的監督下，確實也承受極大的壓力。

國防大學復興崗校區將於29日舉辦三軍六校聯合畢業典禮，由於蔡總統將出席，為避免陳抗事件擴大，日前竟傳出封街、文化國小停課、結業式延期等不可思議的舉措。雖然停課一事已轉彎，不過，預料維安工作必然是一番警力大動員，員警的辛苦不難想像。

外交工作確實不容易，但如果不是蔡英文打壞了兩岸關係，又何致於搞得駐外人員風聲鶴唳，累到中風呢？而民眾關切空汙問題，難道不正是因為蔡政府錯誤的能源政策所致？更別說，年金改革匆匆上路，才會招致如影隨形的陳抗，讓大批維安人員疲於應付。

過去有句俗話說，進入公務機關工作等於是「捧了鐵飯碗」，然而，「將帥無能，累死三軍」，現在公家機關的飯碗可沒那麼好捧了，過勞的公務人員已越來越多！

(中國時報)

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