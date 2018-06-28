2018年06月28日 04:11 中國時報 高源流

真所謂將帥無能，累死三軍。蔡政府搞這個、整那個，弄得天怒人怨，各種團體成天追著蔡英文抗議。弄得過去在野時常指責國民黨搞鐵絲網、罵馬英九總統車隊擾民的民進黨政府，這下子也不得不把自己圈在更密的鐵絲網內，而且連去主持三軍六校畢業典禮，都得把周圍來個淨空。

據報導，台北市警方為了避免蔡總統的車隊，在進出北投復興岡時受到抗議者的干擾，被丟雞蛋或者拍車窗什麼的，早幾天前就開始演練如何防制抗爭失序、危害到總統安全。警方不僅把復興岡周邊的停車格取消，要求學校當天休假，還把雞蛋、喇叭、空拍機等東西當成危險物品，要嚴格排除。

對於警方這種維安作法，有人批評蔡英文把自己搞得像是女皇出巡似的，這讓我們想起《康熙王朝》這部歷史劇，演過類似這麼一段戲目。蔡總統不必模仿他的派頭及身段，但康熙出巡的維安陣仗，比我們現在這種把總統圈在牢籠式的作法，外觀上好太多了，台北市警方可以參考。

幾百年前大清康熙皇帝有次南巡到南京，當地的巡撫為確保皇帝的到訪萬無一失，想出了一個辦法。他把皇帝要住的行宮周圍大約好幾公里的範圍內，所有居民全部遷走，然後把士兵換裝成居民，住進這些房子內。就連當地的市集，也由士兵變裝成攤販、商人。

這麼一來，既可以保護皇帝人身安全，萬一皇帝臨時想來個微服出巡，到街上走走看看，這些變裝的假老百姓，還可以在皇帝眼前，演出一場歌舞昇平，人民安居樂業、百業興旺的豐景秀。如果想再讓皇帝高興，這些假平民還會故意稱頌皇上。

蔡總統近來受困於反年改團體的抗爭，也被國內各種經濟上、政治上的壞消息弄得心情不是很好，國安局、台北市警察局不妨仿效康熙王朝的那種做法，不只是把停車格取消，還要把北投復興岡周邊的居民、商家來個大遷移，請保安總隊的警察，或者某個軍團的士兵，換裝成台北市民，進駐這些房子，做一天的老闆、住戶。

如果覺得這樣還不夠。可以在復興岡的大門左右兩側，各立幾個「肅靜」、「迴避」的大牌子，請閒雜人等不得接近，也排除那些擴音喇叭擾人。萬一覺得這樣子太靜了，不像真的，國安單位還可以找一些假市民，圍到復興岡門口，對著蔡英文總統車隊，搖旗吶喊「總統好，謝謝總統！」

這麼一來，蔡英文安全護好了，面子也顧到了，國安局、台北市警局的長官們，也一定都升官有望了。（作者為資深媒體人）

(中國時報)