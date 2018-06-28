社子島美夢 這些人該醒了

2018年06月28日 04:11 中國時報 孫振義

社子島，這片幾近是台北市邊陲的土地，長年來因為都市計畫、防洪計畫、環境影響評估等因素，造成數十年來的發展停滯，也成為台北亟需著力的都市計畫課題之一。柯市府團隊上任後馬不停蹄，不但在最快時間內蹦出了3套規畫方案，並且還特別在社子島現場辦理公聽會，以及旋即舉辦了表徵民意的i-voting全民投票活動，好不熱鬧。

其實，早在民國100年已公告實施的「變更台北市士林社子島地區主要計畫案」中，雖也挾帶者遠大的發展願景與夢想，但最被人詬病的便是計畫內容罔顧現有聚落以及開發成本過高的問題。所以如何在兼具現有聚落保存、防洪、生態保育與財務計畫下，提出一套嶄新且可行的計畫案才是重點。關鍵仍在於施政的決心與道德勇氣而已。

6月26日內政部都委會通過審議社子島開發案，有幾個附帶決議：一、對於聚落保存、環境內的人文的紋理關係，要透過細部計畫規畫盡可能地維持；二、安置計畫要逐戶列管、合理的安置；三、都市計畫通過後，下一階段要進行區段徵收計畫審議，之前北市政府要舉辦聽證，並將聽證結果併同區段徵收計畫送內政部。

似乎，內政部正式宣告：中央覺得社子島一直這樣擺著也不是辦法，但可以在特定原則下有條件支持此案。一、此案對於原址人文歷史保護不足，故北市府應盡可能地擺平社會輿論與當地民眾之疑慮；二、此案安置計畫困難，故北市府得在財務可行的條件下盡量擺平被迫遷戶；三、攸關區段徵收計畫中所涉爭議，北市府也要全力擺平，尤其是土地所有權人領取徵收補償費或申請領回土地比例及必須與他人合併分配土地者之權益。

結論就是，若內政部所提之附帶條件是通關密語，則表示社子島之夢列車將要啟動。但，有人該醒了！

首先，按照目前幾近全面改造的計畫內容觀之，本案規畫人對於「原有」文化聚落、「原有」生態環境在乎有限，但是有自信能「創造出」一個富有生態、人文意涵的嶄新社子島。所以對於「原有人文聚落與生態環境保存」懷有夢想的人，可以醒了！

其次，只要看看現住地址與未來計畫分區藍圖相關位置便可知，部分想要留在原址重建家園的人，若非大地主者亦可醒了！快去爭取安置吧！或者合併分配土地也是選項之一。

最後，普通民眾、旁觀者與在社子島擁有大量土地的人可以笑傲美夢了！只要台北市府團隊的決心與努力，再加上內政部的成全，以及挾著各界對於社子島現住戶的同情印象，社子島要打破數十年來的限制緊箍咒而再生，並非夢想。

或許，數十年之後，當人們享受生態社子島的優美環境時，又有誰會對這曾被一手抹去的人文地景、生態物種、迫遷民眾感到抱歉？

（作者為國立政治大學地政學系教授）

(中國時報)