2018年06月28日 04:11 中國時報 白德華

對於離台最近大陸海島平潭的未來發展，最近矛盾論述越來越多。樂觀者咸認有強大的中央做後盾，再怎樣也差不到哪去；悲觀者則以投資失敗台商為例，說明大陸一味宣傳，加上台媒不明究理鼓譟，不僅導致現實失真，且恐貽害台青。真有那麼嚴重嗎？了解事實真相的確重要，但一味鼓吹平潭沒戲唱，也是失真。

平潭面積比台北大，人口不到40萬，對大陸來說，10年前她還是「非舟楫不能往來」的偏遠海島。但10年來，平潭相繼成為「綜合實驗區」、「自由貿易區」，2016年又繼海南後獲「國際旅遊島」的國家級紅利政策，這種超常規賜予，顯因平潭與台近在咫尺，最近與新竹僅隔68浬之故。也因此，在大陸「十二五規畫」福建全省成為「海西特區」後，平潭自此成為「兩岸共同家園」先行先試的試驗區。

「一天一個億」是外界對平潭建設最熟悉的辭彙，至今少說已投入1600億人民幣，不管是否真投入這麼多，但從數據看，不能說平潭沒任何成長。根據福建省政府工作報告，去年平潭生產總值234.4億人民幣，比前年增長8.5%；全社會固定資產投資464億，增長17%；進出口總額52.7億，增長79.3%。

1990年代浦東開放開發，一開始也不被看好，但曾幾何時「寧要浦西一張床，不要浦東一幢房」觀念被徹底翻轉。從台灣商品免稅商場的投入，到36幢創意園區大樓建成，乃至青創基地，靈活的政策與人氣始終是成敗關鍵，因此下階段除招商引資，便是吸引大量人氣的進駐。的確，政策能否成功關鍵在人，人口數量不增長，再好的建設也沒用。

這點大陸及福建地方都已設想到。近年交通建設逐個完工，便是吸引人氣最重要工具。現今除連接福建的平潭海峽大橋外，投資147億的人民幣第二通道──平潭海峽公鐵兩用大橋明年通車，屆時高鐵直達福州，平潭便納入福州半小時生活圈；而第三通道海底隧道及第四通道跨海大橋及通勤機場也逐步落實。再者，平潭第一所大學「福建信息職技學院平潭校區」明年投入使用，光學生宿舍就蓋了10幢，著重發展旅遊、海洋及航空專業，為平潭的未來做準備。人才是決定區塊能否發展的基石，有了人才庫，產業發展不怕穩不住。

不過，從「兩岸共同家園」到「國際旅遊島」也看出大陸對平潭定位已有所偏移，原因恐出自台灣自身政策的不穩定。事實上，從28日平潭國際海洋旅遊與休閒運動博覽會開幕亦可知，面向國際招商已成平潭未來的重點，台商還是重要，但缺乏外商，平潭確實起步維艱。

平潭背靠福建，福建背靠大陸崛起做支撐。平潭發展或許不如「浦東速度」，但潛力還是未可限量。

(中國時報)