2018年06月28日 04:11 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

生死輪迴是東方信仰重要的概念，更是傳統藝術重要的創作元素，國家文藝獎得主唐美雲最新作品《孟婆客棧》，將孟婆故事和時下流行文化、社會脈動結合，讓陰曹地府變成溫暖的「地下社會」，頗具人情味。

唐美雲表示，過去傳統戲曲，只要演到陰曹地府戲碼，場面總是熱鬧多元，「一般關於孟婆、地府的戲，也會跳脫傳統戲曲的套路，有更多的表演方式，呈現鬼神的不同性格。」

傳統和流行文化結合

唐美雲說，孟婆故事總是帶給觀眾陰森的印象，「但是我們把孟婆客棧變成一個溫馨的地方，讓孟婆一點也不可怕，她其實是個喜歡看韓劇的婆婆，自己也會喝孟婆湯，導致每次追劇都會忘記劇情，要從頭看起，很有意思。」

唐美雲表示，近年透過戲劇作品，反映時下社會脈動，期許傳統藝術能和社會共鳴，這回也不例外，「這次劇中呈現現今許多為情所苦的年輕人，因為一時的難關而做傻事，造成憾事，這齣戲想提醒大家，到陰間事情不會因此解決，還是會遇見和人間一樣的事，所以有問題，就當下面對、解決，有過錯就悔改，但別忘了要珍惜生命。」

歌仔戲展現活潑一面

飾演孟婆的資深歌仔戲演員王金櫻表示，「雖然劇情很嚴肅，但是我們以黑色幽默的手法處理，演起來會笑料百出，我所飾演的孟婆很可愛，很喜歡看韓劇，也常常因為追劇太專注，而讓孟婆湯燒焦。」

在劇中飾演閻羅一角的資深歌仔戲演員小咪，則是要忙著選舉，並開設「天黑集團」公司，以企業化的經營模式，帶領眾鬼神。唐美雲表示：「劇中還會專為小咪老師安排主題曲、群舞段落，呈現現代歌仔戲的表演形式，多元、活潑的一面。」

(中國時報)