中亞聯大台灣人工智慧學校培育AI大軍

中亞聯大與台灣人工智慧學校簽約合作，亞洲大學校長蔡進發（前排左二）、台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋（前排左三）暨參與啟動儀式師長合影。（林欣儀攝）

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中國時報
／台中報導

因應人工智慧時代來臨，中國醫藥大學、亞洲大學系統大學「中亞聯大」27日與台灣人工智慧學校簽約，雙方將共同推動AI人才培育，盼促進產業升級合作。台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋強調，與中亞聯大攜手培育AI人才大軍，期許讓台灣在全球人工智慧快速發展的洪流中占有一席之地。

合作儀式由亞洲大學校長蔡進發、陳昇瑋分別代表雙方簽約。亞大指出，「台灣人工智慧學校」是由財團法人科技生態發展公益基金會設立，目前在中部地區選擇與中亞聯大合作，雙方將就培育人工智慧高階人才部分開設技術領袖班，共同為幫助台灣產業升級而努力。

「中亞聯大將全力配合深化人才培育與研究，落實產學合作！」蔡進發強調，亞洲大學除推廣AI通識教育，中亞聯大還設有人工智慧學院、人工智慧區塊鏈中心、人工智慧研究中心、人工智慧醫療暨輔具運用中心及3D醫療應用中心等，未來更將全力配合深化人才培育與研究，盼能快速協助人才養成，為產業做出貢獻。

「讓人工智慧在台灣深化，進而帶動台灣產業發展！」陳昇瑋指出，台灣人工智慧學校的任務就是以人工智慧人才培育，盼提升台灣產業競爭力，並達到有系統、有規模的培育產業AI化的人力大軍，期許未來能培育出5萬、甚至10萬AI人才，希望讓「產業未來在尋找AI人才時，不會再有障礙」。

亞洲大學副校長兼人工智慧學院院長曾憲雄表示，未來雙方將深度合作，共同為廠商解決AI方案，並結為學術研究夥伴，該校將為中亞聯大提供特別培育課程、舉辦AI論壇，同時也將擇優錄用中亞聯大學生擔任全職助教，月薪約5至10萬元。

(中國時報)

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