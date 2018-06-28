Bii：照顧家人是一輩子責任

2018年06月28日 04:12 中國時報 尤嬿妮 專訪

第二屆旺旺孝親獎報名掃一掃

畢書盡（Bii）在韓國出生長大，16歲那年，家中經濟瞬間垮台，父親長年出國工作，母親則獨力撐起一個家，巨大壓力造成她不安全感，情緒、生活作習改變不少，Bii說：「媽媽變得常出去喝酒，那段時間，我跟弟弟很怕媽媽喝醉、發酒瘋！」Bii依然孝順母親，「其實媽媽是很有母愛的人，只是環境讓她變得不一樣，我覺得過去都不是很糟的事，我們都有進步、各自努力在生活就好。」

Bii的父親是韓國華僑，母親為韓國人，他還有個相差7歲的弟弟，聊起自己高中叛逆期，Bii頂多不回家、睡學校，絕不碰犯法或讓爸媽擔心的事，「我還要照顧弟弟，想叛逆也叛逆不起來。」那段時間，母親喝酒發洩壓力，Bii看在眼裡、自己消化難過心情，「覺得管不了大人的事，（對母親）講再多道理也沒有用。」他轉念認為母親只要不影響健康就好。他出道後一肩扛起家裡每月近10萬台幣的開銷，以及弟弟的學費，他說：「無論將來如何，照顧媽媽、弟弟絕對是我一輩子的責任。」

關心和叮嚀並行

爸媽善良、有禮貌、重感情的個性，影響Bii至今，雖偶爾才跟爸爸見面，Bii仍深刻感受父親對他引以為傲，「有時侯跟爸爸見面，他身旁會有其他朋友，常聽他在大家面前誇我，看得出他對我感到驕傲。」

他最擔心父母健康，不時叮嚀兩人注重飲食及生活作習，他表示：「這幾年自己一直在觀察，孝順這兩個字，應該包含很多技巧，就像養小孩，你什麼都給、什麼都贊成他的話，他長大後不見得知道哪些東西珍貴，也不是任何事都只要我喜歡就可以，孝順也一樣，該關心的關心，該叮嚀的也不能忘。」

Bii隻身來台12年，長年不在家人身邊，對弟弟深感虧欠，「沒參加弟弟小學、國中畢業，對於弟弟很多抱歉，所以我很不喜歡在弟弟面前扮壞人。」他難忘人生中第一次帶媽媽、弟弟同遊泰國，「一起過了很愉快的時間，以前就算爸爸在也很少一家人出遠門，感覺到媽媽很驕傲，兒子有能力讓家人一起出去度假。」他也常跟媽媽撒嬌，「在她面前，我像5、6歲的小朋友，最喜歡跟她喊『肚子餓』！」

送母戒指享受幸福

心思細膩的Bii，常用各種方式討媽媽開心，印象最深是去百貨公司專櫃買戒指送媽媽，「希望讓她有幸福的感覺，感受到兒子在身邊、兒子正在為一家人努力，讓她看到戒指時，可想起『因為有媽媽、所以才有孩子存在』。」

Bii前年台大體育館開唱前，特地將媽媽的出生年月日刺青在自己身上，「媽媽是我人生中重要的人， 那一年對『家』特別有感觸，希望永遠記得、永遠留在我身邊！」媽媽得知刺青後反應？Bii笑回：「她說『你神經病啊！』但其實她是害羞啦。」

(中國時報)