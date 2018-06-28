畢書盡感恩視李亞明為父親

畢書盡（左）與老闆李亞明情同家人。（資料照片）

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中國時報
專訪

畢書盡（Bii）高二時休學，經父親友人介紹，因緣際會來台與李亞明簽約，培訓準備出道；面對陌生環境且語言不通，Bii初到台灣不時發生脫序行為，不僅工作常遲到或不到，偶爾還宿醉、不接電話，甚至找不到人；李亞明愛之深責之切，當時常對他說重話，盼點醒不懂事的Bii。至於老闆都罵了什麼？他笑回：「還好！因為我那時候都聽不懂（中文），只有三字經聽得懂，他那時侯只要一看到我就XXX，很遠的地方看到我就XXX！」

Bii坦言一開始把當藝人想得太簡單，沒想到出道前必須接受訓練，「受訓時，我得不到成就感，表面平靜但內心很不安、不想學東西，沒有成就感，是我覺得最可怕的事。」他印象最深是學吉他，「那時候吉他老師要我彈幾個和弦，老師就坐在我面前，但我彈一彈還可以睡著，很大膽！」後來，李亞明將Bii送到大陸交由Bii的父親管教，當時未滿18歲的Bii，被父親送到深圳的工廠做工，希望藉由人生地不熟的環境磨練兒子，9個月後，父親才將Bii送回台灣給李亞明。

出道9年，李亞明將Bii從當年語言不通的新人，一手推上歌壇小天王位置，如今Bii將李亞明視為父親，常分享心事：「如果現在我還是不懂事，我不會有這種想法，會覺得『怎麼可能是爸爸！那麼可怕的人』！但經歷這麼多事，他真的很像我爸爸，甚至我想把他當成親生父親！」

(中國時報)

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