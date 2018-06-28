愛犬驟逝 劉以豪花蓮療傷

2018年06月28日 04:12 中國時報 洪秀瑛 （花蓮傳真） 報導（花蓮傳真）

劉以豪（左）昨和陳庭妮在花蓮廢棄的山興國小拍戲，2人童心未泯。

陳庭妮常替狗女兒把屎把尿，第一次體驗當媽媽的感覺。（取材自臉書）

劉以豪和陳庭妮為主演的新劇《種菜女神》隨劇組在花蓮long stay約3個多月，陳庭妮日前帶著狗女兒Chelsea到劇組，讓還沒走出愛犬驟逝心情的劉以豪「見狗傷情」。他的「家人」Yellow上個月中過世，這段期間他在花蓮邊拍戲邊療傷，「一般生老病死都會有心理準備，可以花更多時間做安排，不會有任何愧疚，但牠就這樣沒了，很奇妙。」

劉以豪的13歲愛犬Yellow上個月中突然因細菌感染過世，讓他難過得無法接受。他在花蓮拍戲現場受訪，講到愛犬仍語帶哽咽，「想到戲剛開拍的時候牠還在」，心情過了？他失落地說：「永遠都不會過，生命太奇妙了，就那一瞬間的感覺。」他強顏歡笑虧陳庭妮的狗女兒笨笨的很可愛、好親近，「我第一次和牠見面就一直摸牠、跟牠玩，真的是什麼人養什麼狗。」

自曝不愛穿衣服

他年初和陳庭妮合拍電影《比悲傷更悲傷的故事》，當時角色對立，他只記得片中被陳庭妮狠甩巴掌，這次合作發現她好相處；陳庭妮則說他當時超難聊，一個人躲在旁不講話，這次才重新認識。花蓮天氣熱，劉以豪自曝不愛穿衣服，抖同戲的劉子千也不愛穿，誰身材好？劉以豪完全沒偶包地笑說：「一個毛多（指劉子千）、一個毛少。」讓陳庭妮在旁笑趴。

劉以豪劇中演過氣音樂人，會有吉他自彈自唱橋段，他自認罩門是唱歌，「老天爺一直希望我唱，我也不知道要怕還是不怕，既然大家不怕，我也就不怕了，前幾天看金曲獎，滿羨慕會唱歌的人。」他前陣子到韓國錄節目又到非洲做公益，忙得很充實，「到花蓮拍戲就像休假」，他在車上養迷迭香和薄荷小盆栽，愛吃辣的劉子千也跟著養了2盆朝天椒。

陳庭妮為角色拿鐮刀、鋤頭下田做農事，她說小時在台中東勢山裡長大，在花蓮拍戲像找回兒時回憶。拍攝期間，她有次回台北，竟不適應都市步調快的生活節奏，「環境真的會影響一個人，這是拍這部戲最大收穫。」她在花蓮抗熱、防中暑，每天還要和各種動植物為伍，曾有1周時間拍攝徒手清理福壽螺卵的戲，「後來發現指甲縫全都是粉紅色的卵，我就崩潰了。」

(中國時報)