安心亞婚禮前男友禁入

安心亞（右）配上陽光型男陳泂江，俊男美女組合十足吸睛。

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中國時報
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安心亞在片中穿婚紗小露事業線。

安心亞與新加坡視帝陳泂江主演的電影《簡單的婚禮》，昨發布正式預告。當中可見安心亞穿上絕美婚紗的性感造型，秀出性感事業線，卻也見識到這場婚禮的各種天時地利人不合，意外連連。其中一場她穿著禮服在天橋狂奔的戲，高跟鞋遺落在天橋上，看似唯美，其實跑了4、50次，腳痛到不行，高跟鞋剛好順勢踢掉。

當時在新加坡拍攝正值夏季8、9月，氣候悶熱，由於拍攝需要不同角度，讓她花了2、3個晚上，在天橋上不停狂奔，好在平時有運動，玉腿沒有受傷。預告中安心亞只是想要簡單辦一場婚禮，沒想到遇上大爆炸、香檳塔打翻，還在靈車上換婚紗，外加各方人馬攪局，讓她不禁爆哭。

電影7月上映

談到像電影中各種失控的情節，如果未來舉辦婚禮最怕遇到什麼樣的人？她立刻說：「前男友，或以前喜歡過的人，千萬不能出現！」雖然在電影中她與陳泂江衰事不斷，但她回想起來卻認為：「去年最開心的就是在新加坡拍攝這部電影！」

安心亞覺得拍攝時相當好玩，誇張互動是希望帶給大家甜蜜幸福感覺。她與陳泂江原先不認識，為了演出情侶間的熟悉感，一碰面就努力趕進度，馬不停蹄展開一連串約會行程，不僅相約吃飯、去酒吧小酌，還一起去環球影城玩耍，果然讓兩人感情急速增溫。電影7月13日在台上映。

(中國時報)

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