陳美鳳覓愛 老外鮮肉OK

陳美鳳穿戴重達21公斤的武則天女皇行頭，氣勢非凡。

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中國時報
報導

陳美鳳為新八點檔《大時代》扮武則天，她27日穿戴21公斤、價值50萬的女皇行頭氣勢登場。民間流傳武后豢養「面首（男寵）三千」，2016年恢復單身的「天后」陳美鳳不諱言，她對感情一直都還有期待，條件也不設限，朋友想介紹老外給她，她也能接受小鮮肉、談得來都OK，「但對方心臟要很強！因為你們（指媒體）都好關注我，害我交不到。」

她認為自己跟武則天有相似的地方，「我很敢愛，對愛堅強勇敢，內心跟武則天一樣強大。但不敢恨，頂多生氣難過」。她透露之前婚變，放任自己頹廢在家半個月，活得像行屍走肉，就連跟朋友出去聊天也是「有聽沒進去」，當有一天朋友講笑話時會跟著笑時，就知道自己好了。

女生要經濟獨立

少女心的她仍想談戀愛，不排斥交外國人，前提是對方要能說中文、價值觀相近。朋友告訴她：「男人不管幾歲，只要有錢、條件好，當然喜歡年輕的妹。」她相信不是每個男人都這樣，「我期待那個不一樣的」。

陳美鳳過去交往對象常被說吃軟飯，她不這麼認為：「對方也很努力工作、只是收入較少，就會被講話，這樣對人家不公平，如果對方太有錢，又怕人家說我們要圖什麼。」她勸現代女生還是要經濟獨立， 喜怒哀樂不要寄託在一個男人身上。

(中國時報)

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