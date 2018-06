席琳狄翁秀美聲18音樂家護駕

2018年06月28日 04:12 中國時報 潘鈺楨 報導

西洋樂壇流行天后席琳狄翁(Celine Dion),2018亞洲地區巡演正式在東京揭開序幕!她26日在東京巨蛋開唱,在超過4萬名粉絲捧場下,一連演唱金曲〈Because You Loved Me〉與〈It’s All Coming Back to Me Now〉,也帶來新曲像是電影《死侍2》的配樂〈Ashes〉,令現場粉絲如癡如醉地沐浴在席琳的美聲中。

席琳相當重視這次亞洲行,巡演前不斷在臉書和IG公布排練照片,以及透露這次新造型。像她放了一張身穿JW Anderson洋裝、Saint Laurent藍色高跟鞋以及手拿Hermes包包的照片,寫道:「就是今晚!東京,你們準備好了嗎?」

巡演12城市

這次的亞洲巡演,一大特點是配有18位專屬音樂家共同演出,為觀眾呈現她30年來音樂路上的不凡成就。她以大受歡迎的〈My Heart Will Go On〉做為演唱會安可曲,日本粉絲報以如雷掌聲歡送她離開舞台,順利完成亞洲巡演的第一場演唱會。

席琳狄翁2018年亞洲巡迴演唱會,將在亞太地區12個城市進行22天巡演,席琳將親赴一些從未到訪、或是暌違10多年沒再演出的城市。除了東京,此次巡演還將造訪澳門、新加坡、雅加達、台北、馬尼拉、曼谷、雪梨、布里斯本、伯斯、墨爾本和奧克蘭。台北演唱會將於7月11日、13日、14日在小巨蛋連唱3場,售票請洽寬宏售票、全國萊爾富及OK便利商店。

(中國時報)