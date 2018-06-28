社會新鮮人 準時報到

2018年06月28日 04:12 中國時報 陶福媛 報導

Swarovski施華洛世奇（Swarovski）精選入門款Aila Dressy mini系列腕表，精緻小巧，盡顯優雅質感，1萬4900元至1萬7900元。（Swarovski提供）

Swarovski施華洛世奇（Swarovski）精選入門款Aila Dressy mini系列腕表，精緻小巧，盡顯優雅質感，1萬4900元至1萬7900元。（Swarovski提供）

MIDO美度表（MIDO）推薦Commander Big Date香榭系列腕表，即起只要在社群媒體以圖文或影音分享紀念性的時刻，並標記#MyMidoBigDate，就有機會抽中，3萬4800元。（MIDO提供）

Swarovski施華洛世奇（Swarovski）推薦社會新鮮人融入水晶元素的腕表和書寫工具，Crystall ne Stardust圓珠筆附華麗水晶飾布覆蓋的High智能手機防震保護套，實用性高，1150元。（Swarovski提供）

S.T. DupontS.T. Dupont在求職季主打Liberte系列筆具，名筆猶如「可書寫的珠寶」，外型設計融入浪漫的粉紅條紋，並烙印S.T. Dupont品牌LOGO D字，1萬3800元。（S.T. Dupont提供）

TISSOT天梭表（TISSOT）在求職季主打杜魯爾系列腕表，表殼以亮面拋光和霧面髮絲紋等細部裝飾，優雅時尚，2萬3600元。（TISSOT提供）

CALVIN KLEINCALVIN KLEIN在求職季推出Achieve成就系列腕表，有成就自我的意思，很適合社會新鮮人，1萬2800元。（CALVIN KLEIN提供）

Montblanc萬寶龍（Montblanc）Meisterstuck大師傑作名筆是成功人士的象徵，簽署無數重要商業合約，並見證國際重要的歷史事件，如日前南北韓領袖的「文金會」、1990年東西德簽署統一宣言，都使用這支筆，2萬8800元。（Montblanc提供）

Folli FollieFolli Follie為社會新鮮人推薦閃亮繽紛的Style Swing腕表，典雅中帶有俏皮，充滿活力，7290元。（Folli Follie提供）

TAG Heuer泰格豪雅（TAG Heuer）推薦Connected Modular 45智能腕表，新款搭配白色橡膠表帶更添優雅、個性，3萬7500元。（TAG Heuer提供）

Longines浪琴表（Longines）Record開創者系列，有打破紀錄、開創新局的意思，是祝福社會新鮮人的最佳賀禮，6萬8800元。（Longines提供）

社會新鮮人裝扮得宜，並配戴腕表，予人專業、守時的好印象。（Folli Follie提供）

6月畢業季結束後，緊接下來就進入社會新鮮人的求職旺季，為了面對一連串的企業面試，以及適應新公司的企業文化，除了要注意身上的衣著打扮外，配戴一只腕表養成守時好習慣，隨身攜帶一支好筆，更是工作上不可缺少的工具。

雖說手機已具備報時的功能，但在職場上，寧可利用腕表報時，也不要老是低頭滑手機看時間，不僅是不禮貌的行為，且易讓人誤會在玩手機、玩臉書。

是工具也是時尚配件

此外，腕表和名筆是形塑成功人士不好缺少的時尚配件，社會新鮮人要想出類拔萃、崢嶸向上，建議可在手腕配戴合乎自己風格的腕表，胸前口袋插支好筆，在公司長官、客戶的眼中，形塑守時、專業的好印象，讓人另眼相看。

各家鐘表品牌在求職季推薦入門表款，從平價的機械表、可結合手機的智能腕表，到融入藝術品味的藝術家聯名表等，社會新鮮人可依自己的需求選購，同時也是父母前輩為孩子挑選「就職禮」的最好的選擇。

經典款可傳家

萬寶龍和S.T. Dupont在就業季推薦多款名筆，除了可傳家的經典筆款外，也針對仕女研發設計女性專用筆款，是祝福社會新鮮人邁向人生另一個階段的最佳賀禮。

(中國時報)