宜蘭食品攜手福圓號 推廣健康美食

宜蘭食品與福圓號攜手，為消費者帶來更多天然、健康、養生好產品。（粘耿豪攝）

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中國時報
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旺旺集團旗下的宜蘭食品深耕養生市場，即日起正式進駐連鎖包子饅頭店「福圓號」，右起為創辦人夫婦賈復華、趙偉。（粘耿豪攝）
福圓號師傅揉麵團。（宜蘭食品提供）

旺旺集團旗下的宜蘭食品深耕養生市場，即日起正式進駐連鎖包子饅頭店「福圓號」，祭出多款創新米果，包含農糧署指定合作的樂養生黑豆米果、使用正宗池上糙米與紫米揉製的台灣嚴選紫米輕海鹽味、糙米輕海鹽佐胡椒味，及獲得世界級評鑒嬰幼兒食品金獎的貝比瑪瑪原味、蘋果口味米餅等，宜蘭食品與福圓號攜手，為消費者帶來更多天然、健康、養生好產品。

從愛出發作安心包子

本報專訪福圓號創辦人夫婦賈復華、趙偉，董事長賈復華表示，「我是包子養大的小孩，父親祖籍山東，從小就看爸爸揉麵團、做包子。」與太太趙偉在大陸相戀、結婚，有了孩子後，想要給下一代更健康的未來，加上太太對食物很敏感，她只要聞到香精味道，或是吃到不健康的食材就會不舒服，所以為了太太，為了小孩，開始把健康的食材加入研發，也跟父親學習，從2004年第一家店開始，至今已有24間直營門市，旗下明星商品有黑糖桂冠饅頭、雜糧低糖饅頭、雜糧無糖饅頭。

宜蘭食品養生市場有口碑

宜蘭食品樂養生黑豆米果、貝比瑪瑪原味、蘋果口味米餅等都獲獎無數，在養生市場上深具口碑，這次進駐福圓號，以「麥向米好生活」作為聯名主題，宣示「邁向美好生活」，賈復華認為，福圓號與宜蘭食品在品牌聯名上許多共通處，包括在地經營超過一甲子、傳承老師傅好手藝、嚴選在地安心食材、堅持無添加，在這個快速經濟、瞬息萬變的時代，他相信唯有提供安心、健康的食品，勇於創新求變，才是食品業生存之道。

福圓號幕後推手的趙偉，擔綱總經理一職，負責產品研發，她說，自己來自湖北省武漢市，從大陸嫁來台灣，她說，福圓號是小企業，這次與宜蘭食品合作，非常放心，也非常喜悅，因為自小就是吃旺旺出品的食品長大，有機會可以跟大企業學習並且合作推廣天然、健康、養生的市場，也讓她對未來深具信心。

(中國時報)

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