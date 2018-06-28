美圖T9瘦腰長腿一鍵搞定

2018年06月28日 04:12 中國時報 石欣蒨 報導

美圖T9昨舉行「美圖T9 x 頤和園 尋美之夜」發表會，除固定4色外，還有8月開賣的頤和園限量版（右下），定價人民幣3399元起（約新台幣1萬5800元）。（石欣蒨攝）

美圖T9全新「全身美型」功能，能夠智能調整身材比例，以後拍全身照也不用擔心顯胖。（石欣蒨攝）

現在市面上的新手機，除了比螢幕占比的大小以外，各家都在比拚強大的拍照功能，務求讓消費者就算手殘也能拍出好照片，像昨（27日）美圖首次聯合北京頤和園在聽鸝館召開「美圖T9 x 頤和園 尋美之夜」新品發布會，除了不能少的美肌功能以外，此次還加上瘦身功能，而且更首次聯合頤和園跨界合作推出了「美圖T9頤和園限量版」，將於8月正式發售，再度攻陷自拍愛好者客群。

攜手頤和園推限量版

今年美圖T9就升級為前後均配置上雙鏡頭，主鏡頭皆以1200萬雙像素鏡頭為主，副鏡頭則可呈現單反鏡頭的景深效果，而且更加強了3D修容技術以及MTcolor system（美圖色彩系統），而且更可記錄使用者的個性化美顏效果，自拍照保留細節之餘，也能達到自然美肌功能，不再像以前修容過頭而讓五官模糊掉，達到「不磨皮的美顏」效果。

另外此次最讓消費者期待的，就是加入了骨骼點識別技術，不需再自己手動修圖而導致畫面扭曲，現全新的「全身美型」功能，一鍵即能達到瘦腰、長腿等調整身材比例，而且照片修圖後也相當自然，方便一眾不擅長修圖的用家，就算是請手殘的男友拍照也大大降低了失誤的機會，不過就只限單人全身拍攝使用，閨蜜們合照還是得使用美圖APP代替。

而記者實際使用過後，發現T9的逆光模式也再進化，新機比過去在逆光狀態下，更能把平常過曝的畫面作處理，呈現出更多細節的畫面，而在美顏、電影模式及景深的功能上，也比上一代能展現更多如髮絲等細節，昨在大陸正式上市，共推出漿果紅、星雲粉、仙蹤綠及湖光藍4色、64GB及128GB兩個版本，定價人民幣3399元起（約新台幣1萬5800元），台灣目前確定將販售前2色的128GB版本，上市詳情尚未公布。

(中國時報)