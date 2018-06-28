開運珈琲極致飄香 如意烹輕鬆當煮婦

2018年06月28日 04:12 中國時報 陳大任 報導

傳續古代珍貴意涵的「開運珈琲」於2018台北國際食品展發表上市。（全球商業網公司提供）

吃吃喝喝很開心，但可不能太大意。2018台北國際食品展昨天開展，今年有許多品牌強打優質食材，例如全球商業網公司即展出「開運珈琲」系列，同時推出話題商品「草本美體機能咖啡」；另外「如意烹」代言人、知名烹飪美食家程安琪也將現身展場，親自示範多樣化的居家料理。

全球商業網公司表示，「開運珈琲」嚴選世界三大產區的咖啡豆烘焙研磨而成，並採用德國頂級Probat烘焙設備，特殊滾筒材質，蓄熱性高，可成功將咖啡豆原有的甘、酸、苦味都鎖在咖啡粉中，每包10g的份量，即可讓消費者充分享受咖啡的極致風味。

至於話題商品「草本美體機能咖啡」，結合高品質咖啡與保健植物，將咖啡獨有的口感完美融合，入口滑順、氣味芳香、味道醇厚，搭配天然藥草的協同作用，很適合長期外食、熬夜、應酬與飲酒過量的人飲用。

此外，「如意烹」一系列Lucky Cook食譜醬包、經典醬料、料理濃湯及傳統拌醬等多樣化居家料理產品，搭配包裝上貼心的QR影音示範教學，方便工作繁忙的上班族，回到家後可以輕鬆享受煮夫煮婦的烹調樂趣，同時享有健康優質與美味滿分的居家料理。

業者表示，如意烹也是嚴選在地口味，品質深度精緻化，包含食譜醬包、經典醬料、料理濃湯及傳統拌醬等多樣化系列產品，全系列通過ISO22000/HACCP國際食品安全認證。

其中最具代表性產品為「名家食譜醬包系列」，例如以薑、蒜等辛香料佐味，並以醬油為基底的風味清蒸淋汁，不僅去腥解膩，還可豐富味覺並提升海鮮食材味道，讓人第一次蒸魚就上手。

(中國時報)