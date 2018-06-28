每位作家，就是一個文庫

2018年06月28日 04:11 中國時報 朱雙一

「文藝資料中心」收藏的陳映真作品集。（《文訊》雜誌提供）

「文藝資料中心」收藏的老作家舊版本。（《文訊》雜誌提供）

《文訊》35歲了，是數十年來台灣生命力最強的純文學月刊。《文訊》在沒有固定的經費來源，甚至居所都成問題的情況下，主要依靠自身努力而延續下來，而且從最早的25開、一百多頁，到現在的16開、超過兩百頁，字數有數倍的擴充，既為廣大作家留下了珍貴的文字、影像記錄，也為台灣文學研究提供了堅實的資料基礎，成為台灣文壇一道亮麗的風景線。

當然，幾近四百期的刊物尚非其全部的貢獻，它還舉辦了大量的研討會、座談會、演講會、展覽會，以及重陽「文藝雅集」等大型活動，其中最重要的，莫過於含括整個文壇的大型書庫、資料庫的建立。此次看到《文訊》將其周年慶祝活動的主題定為「每一位作家，就是一個文庫」，起先略感奇怪，因為在我心目中，《文訊》就是一個大文庫。後來細想，才知道這其實代表著一種理念，即要將其關注的目光投向每一位作家，而不僅是一些自己所喜好的名家、大家而已。

這一寬廣包容的辦刊理念，在《文訊》創刊之初即已見端倪，其發刊辭寫道：「這將是一份服務性重於一切的刊物」。能夠堅持35年，至今不改初衷，更向著「每一位作家，就是一個文庫」的目標挺進，不能不說是一個令人讚歎的奇蹟。當然，沒有固定經費來源也未必完全是壞事，它逼著《文訊》需要承接一些研究計畫以彌補辦刊經費的缺口，由此催生了一些重要的成果，像已經出滿一百本的「台灣現當代作家研究資料彙編」，即是筆者所見資料蒐集最為完整，編輯體例最為周全，因此也最為實用、好用的大型叢書。

《文訊》最初的辦刊目的是「對於前輩以及活躍於當今文壇的作家們的貢獻與動向，隨時表示敬意並予關懷」，到了現在，將對老年作家的資料集存和年輕新秀的發掘扶助，也作為自己的工作重心。用封總編輯的話來說，即重視文壇的「老和少」。於是我們看到《文訊》上既有「資深作家」、「銀光副刊」等專欄，也有「文壇新秀」、「新世代」、「青年筆陣」等專題，以及延續多年並努力促成兩岸合辦的「青年文學會議」。

《文訊》固然創刊伊始就注重專題的策畫，但最初畢竟東一榔頭西一棒子的，而像後來的「風起雲湧的七○年代：台灣現代詩社與詩刊」系列等，則更見系統性。更重要的是，《文訊》將視野擴及中國大陸、港澳、東南亞乃至全球華文文學。筆者就曾應約撰寫每月一篇的「大陸有關華文文學研究動態」達十數年之久，使大陸文壇、學界動向能即時為台灣文壇同好所瞭解，至今仍讓我感念不已。

《文訊》的編刊方針，隨著時間的推移，益發顯露寬廣包容的特色，這表現在對不同派別、立場和觀點的作家、學者的兼容並蓄上。《文訊》本隸屬國民黨，左派的立場觀點難免與其固有的黨派屬性相悖。然而《文訊》最早的作家專輯，即為曾經坐過國民黨牢獄的左派作家楊逵而設。1985年第4期上的「不朽的老兵／楊逵印象」系列，發表了數篇悼念楊逵的文章，丘秀芷、古蒙仁、司啟元、劉靜娟、龍瑛宗、謝春德、鍾肇政、呂昱等作者，身分、立場、觀點各有不同，不能不說顯示了編者某種超越意識形態的氣度。作者群中，呂昱似乎仍舊以那種只要牽涉到政治，就一定是說教宣傳的思維定勢來看楊逵；而劉靜娟稱楊逵為開朗健康的「慈愛的鄉下人」，攝影家謝春德則寫道：「當外界對他有異議時，他所表現出的坦然，著實令我不能想像。他依然做著日常的工作，像是大地上本來就有的一尊塑像，無視於風吹雨打，永遠屹立在大地上，那麼和諧而自然。」可見，《文訊》寬廣包容的編輯方針，使文學的包容廣大的特性得以彰顯。

與晚年的楊逵已受到普遍認可相比，陳映真則始終是充滿爭議性的作家。前年十一月陳映真逝世後，《文訊》編發了悼念陳映真的專輯並舉辦了兩場座談會；就譜系而言本無多大交集的陳映真，卻無形中成為《文訊》為之開闢最多篇幅的作家。其中既有陳映真的故舊好友，也有素未謀面的年輕人，甚至原來是親密戰友，後來卻因理念不同而疏遠……但都同時匯聚在《文訊》這一平臺上。當中有李歐梵、陳若曦這樣的學界大咖、名作家，前者稱讚陳映真有顆人道主義「赤誠的心」；後者因參與「讀書會」的相似經歷而將陳映真「引為同志」；也有像朱宥勳這樣的新進作家，懷疑陳映真的作品二十年後是否還有人要讀，認為其部分作品「已經變成僵化的模式」。

一個較普遍的說法是：陳映真的文學是好的，其政治理念卻令他們難以接受，其後期作品具有「意念先行」的毛病（如林瑞明、果子離等）。但也有人明確提出不同看法，如楊澤認為：文學固然應該要有美學的自律，但純文學最重要的標誌，並不是對社會政治的疏離，而是文跟人，文學跟人生，文學跟行動的那番辯證。年輕學者詹閔旭明確表示他不覺得《忠孝公園》是一本教條的小說，小說人物有自己的歷史空間、矛盾和掙扎，並不是一個宣傳的樣板人物。

最值得一讀的還有吳晟父女的記述。吳晟承認後來他與陳映真在政治理念上產生差異，但他對陳映真的敬仰始終未變，也感謝陳映真仍以好友相待。吳音寧從小就受陳映真「溫藹的鼓勵」，在撰寫了「左的」題材著作而遭受書店「不賣」、出版社不出的困境，找到財務已拮据的人間出版社，陳映真一口答應，並拖著病體為晚輩寫書序。後來該書轉到更大出版社出版，陳映真也能夠體諒。吳音寧感動地寫道：「我從您那裡感受到一種大的器度，卻又如此細膩誠懇」。

這麼多不同年齡、背景、理念的人聚集在《文訊》共同來評說一位作家，堪稱一大文壇奇觀。這些評說有褒也有貶，豐富而多元。所有褒揚者，幾乎都提到一個關鍵字：「人」，特別是對人的尊重和關愛。文學以「人」為關注和描寫的對象，這是文學不同於政治而能包容廣大的關鍵所在。文學當然可以寫政治，但這是為了追求那能為眾人帶來福祉的優質政治，擯棄那爭權奪利的惡質異化的政治。《文訊》以寬廣包容之心，讓背景、理念未必盡同的作家、學者匯聚在一起，其結果，見證了文學的包容與廣大。其過程，也許有挫折，有阻礙，有辛酸，但皇皇成果，令人堪羨。因此，我要由衷地對《文訊》同仁們說一句：辛苦也值得！

（本文與《文訊》七月號同步刊出）

(中國時報)