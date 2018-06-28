十年修得同船渡，百年修不到共枕眠

2018年06月28日 04:11 中國時報 郭箏

溺水之人摸著東西就抱，此乃正常反應。莫奈何甩脫他的擒抱，反手抓住他的衣領，將他提出水面。

項宗羽游了過來：「梅姑娘呢？」

莫奈何把梅琴鶴的頭按入水裡，讓他多喝兩口水，弄暈了過去：「你能送他上岸麼？我去找梅姑娘！」

讓項宗羽接過梅琴鶴之後，莫奈何卸下背上葫蘆，讓它飄在水面上，自己忙又一頭扎入水中，但經過這陣耽擱，再要尋找梅如是就更難上加難了。

莫奈何心急如焚，找不著，冒出水面換口氣，再扎下去，換口氣，再扎下去……但不管他再怎麼拚命搜尋，仍然連具屍體都沒看見。

任憑莫奈何水性再好，總也會筋疲力盡，當他終於放棄的時候，已險些游不到對岸，幸虧葫蘆並未飄遠，他一把抓住，增加了許多浮力，才得以平安抵達岸邊。

莫奈何喘過氣兒，第一件事就是沮喪大哭。

好不容易遇見了令自己心儀的對象，卻不料就這麼著的在他眼前香消玉殞！

也不知哭了多少時候，才聽得櫻桃妖在葫蘆裡打了個呵欠：「盡哭個什麼勁兒，吵死人了！」

「妳才別吵！小心我把妳丟到江裡去！」莫奈何的怒火不打從一處來。

「我知道你喜歡那個姑娘，可惜啊可惜，哈哈哈。」櫻桃妖放聲大笑。「你哪有這個福分！人說十年修得同船渡，百年修得共枕眠，你確實修到了同船渡，但想要共枕眠，哼哼，下輩子吧！」

莫奈何氣得真想把葫蘆拋入江裡，櫻桃妖卻早已竄了出來，罵道：「我說你這個呆瓜，連這個都想不通？就算她還活著，也沒你的份兒。」

莫奈何不解其意，楞了楞。

「你想想看，她的表哥遇到了一些小災小難，她父親去救就好了，怎會帶著她一起去？可見她跟她的表哥一定是從小就定好的親，而且情深意篤，今天你拚命救她，只不過是為他人做嫁衣裳而已。」

「我才不管這些！」莫奈何又想哭，但已哭不出淚。「我只想讓她活得好好的，就算她將來嫁給了表哥，我也心中歡喜。」

「那麼我就老實告訴妳，她活得好好的，只是不會嫁給表哥，更不會嫁給你。這樣，你心裡可以歡喜了吧？」

莫奈何聽她話中有話，燃起了無限希望：「妳……說這什麼意思？」

「哼，不告訴你！」

（本連載完結。本文摘自《大話山海經：靈魂收集者》一書，遠流出版）

(中國時報)