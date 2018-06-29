軍人年改急就章 退俸通知函大出包

2018年06月29日 04:11 中國時報 周毓翔 、楊佳穎、 崔慈悌 、 張理國 ／台北報導 、楊佳穎、／台北報導

軍人年改7月1日即將實施，國防部最近寄發退休俸處分書及試算表卻錯誤百出，退伍上校張競收到的通知書地址對了，卻寫著別人的姓名。（張競提供）

軍人年改力拚7月1日上路，國防部於25日開始寄送20萬份「退俸重新計算通知函」，首批6萬份中錯誤百出，且數量驚人！許多退伍軍人向藍委投訴，不是姓名錯、就是官階錯，服役年限也寫錯。軍改還沒上路就狀況連連，國民黨立委呂玉玲批評這已經是「天下大亂」的開始。

姓名、地址不符 10封錯7封

行政院規畫，軍人與公教年改一致於7月1日實施，公教年改案在去年立法院臨時會完成三讀，經過近1年準備，銓敘部在6月11日起陸續寄送近20萬份「退休所得重算處分書」，銓敘部指出，各地只有零星人名寫錯字，或者地址變更後未登錄更改等，但沒有太大錯誤。

軍改案則趕在6月20日於立院臨時會三讀通過，10天內就上路，國防部在25日起分三階段寄送20萬份退俸重新計算通知函，但首批近6萬份在27日陸續送達退伍軍人後，卻發生姓名與地址不符，無法投遞，有郵差稱「10封錯7封」；即使姓名正確，卻發生級職被算錯，有人是上校退役變成中校退役，或是上校12級變成11級，陳情信湧向藍委。退伍上校張競收到的通知書，地址對了，卻寫著別人的姓名，他痛批行政院硬要軍改草率上路，才會導致種種錯誤。

上校變中校 服役年限也寫錯

「八百壯士」執行長羅睿達指出，他已請弟兄們把錯誤信件做資料保存，以後要打團體訴訟、要求賠償，這些都是依據。

國防部人事參謀次長室勤務處長董中興坦承這是行政瑕疵，向所有當事人致歉，他解釋這是因為系統出現bug，造成名字與地址有跳號的狀況，國防部已經著手進行除錯。

據悉，國防部長嚴德發對此行政錯誤極為憤怒，要求盡速改正。行政院副發言人丁允恭說，有錯誤會督促改善，不會影響軍人年改7月1日上路實施。

藍委江啟臣表示，國民黨在委員會審查法案時，一再提醒，7月1日根本來不及，果然預言成真，公教年改花了11個月來準備，憑什麼國防部覺得自己10天就能完成？「你有這種天大本領嗎？事實證明不可能，亂七八糟很多事要重來，7月1號還要上路嗎？」

公教籌備11月 軍改10天上路

國防部昨表示，當事人若收到非本人的通知函件，可退回郵務人員或原寄發郵局。然而這次出包代價可不小，前聯勤退役的財務上校游錦帆指出，過去他服役時曾經手寄送退俸發放通知書業務，寄送給請領月退俸的11萬多退役軍人，一次就要耗資1000萬，這次通知是寄給月退跟一次領的，總共20萬左右，開銷一定更大，損失驚人。

蔡英文總統昨天則表示，年金改革重點只有一個，就是充份照顧國軍，她「一定是國軍的靠山」。

她並呼籲，「最近有些假訊息在誤導我們弟兄姊妹」，她要求國軍，如果有什麼問題或需要查的資訊，最好透過軍中資訊和國防部網站確實查詢，不要相信手機裡的假訊息。

(中國時報)