世足》亞洲唯一 日本驚險晉級16強！

2018年06月29日 04:11 中國時報 廖德修 ／綜合報導 ／綜合報導

世足賽H組最後兩戰日本對波蘭、哥倫比亞對塞內加爾，日、哥、塞三搶二。結果波蘭1比0勝日本，哥倫比亞1比0勝塞內加爾，哥國2勝1敗、積分6分，以分組第一晉級。日、塞1勝1和1負、積分4分，對戰平手、淨勝球都是0，一路比到公平競爭積分的紅黃牌數，塞隊6張黃牌、日本4張，由日本晉級，相隔8年第3度打進16強，驚險保住亞洲希望。反觀塞內加爾淘汰後，也中斷非洲自1986年起連8屆進16強的紀錄。

哥倫比亞 分組第一晉級

日波戰下半場第59分鐘，波蘭獲得自由球機會，庫札瓦開到球門前不遠，貝納瑞克擺脫日本防守球員，輕鬆把球踢進，取得1比0領先至終場。另一場哥塞戰，哥倫比亞的米納在下半場第74分鐘利用角球機會頭槌破網，最後亦以1比0力克塞內加爾。

日波戰日本擺出4-2-3-1陣式，先發陣容大幅變動，更換6人，包括前兩戰表現不錯的香川真司、乾貴士、大迫勇也。酒井高德擔任右中場，可看出西野朗教頭希望先加強防守，下半場開賽後才換上大迫勇也。被波蘭進球後又換上乾貴士，再換上長谷部誠，仍無法進球。

哥隊米納進球 救了日本

波蘭維持前兩場3-4-3的陣式，隊長萊萬多斯基依舊擺在中路位置，門將更換為法賓斯基。上半場波蘭控球率較高，攻勢也較多，但欠缺臨門一腳，直到下半場貝納瑞克終於打破日本隊大門，贏了這場面子之戰，惟戰績1勝2敗、積分3分仍墊底。

另一場哥倫比亞、塞內加爾之戰，上半場第31分鐘哥倫比亞主將J.羅瑞格茲因傷退場。雙方攻勢都不少，但均欠缺臨門一腳，下半場哥國才由米納率先頂進一球，這是他在本屆第2個進球，也救了日本隊；讓日本以2張黃牌之差擠下塞內加爾，幸運挺進16強。

(中國時報)