拒陸記者駐台 新聞審查恐掀寒蟬效應！違背新聞自由 綠營也搖頭

施正鋒直言，陸委會沒講清楚，就限制大陸記者來台，會有事先新聞審查、造成寒蟬效應的疑慮，絕非好事。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導

大陸東南衛視記者葉青林駐台近10年，本月突遭我方以製造假新聞為由拒絕其駐台申請，此違背民進黨黨綱中明列「保障新聞自由」之舉，連綠營內都看不下去，強調與新聞採訪自由有所抵觸，而且以「假新聞」為由拒絕記者採訪，更有事先新聞審查、造成寒蟬效應疑慮。

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蘇煥智籲陸委會秀證據

今年3月宣布離開民進黨的前台南縣長蘇煥智受訪認為，葉青林遭拒入台的事，知道較多資料才能判斷，但陸委會先前僅稱「絕不容許陸媒記者以製造假新聞方式，散布不實言論」，蘇煥智認為，如果陸委會指控該記者「製造假新聞」，就要拿出證據。

陸委會昨強調今年2月花蓮地震，當時已告知葉青林日本救援隊未能進入救援熱區，但他刻意連結，日本救援隊能來，大陸救援隊卻不能來，製造兩岸衝突糾紛。但葉青林認為，若是因為該報導，那是自己「被抹黑」在造假新聞，也早就公布現場對話影片為證。蘇煥智稱，如果是想要針對比較具體個案，兩方面都要呈現資料，陸委會也要清楚說明，到底是不是因為那次採訪。

小英前幕僚質疑找麻煩

蘇煥智認為，要是記者已經公布對話錄影、採訪內容，卻還是因為此事不給他來台，這就有點過度新聞審查、還限制他入境，「這樣是不好的，是對新聞採訪自由的抵觸」。

曾擔任蔡英文2016年總統選舉全國競選總部族群政見小組召集人、現任東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒分析，公家機關通常只願意講一般性原則，除非是有行政處分、提出訴願的個案，事情「鬧大了」，才會被逼得具體講清楚。

他認為，陸委會要講清楚到底哪則報導被認為是「假新聞」？另外，認定「假新聞」標準為何？若沒有例子、沒有規則可循，只說「假新聞」未免太抽象。

施正鋒也反問，如果葉青林這10年都順利在台駐點，為什麼會在這個時間點「忽然找他麻煩」？難道是陸委會認定他「累犯」，此時「忍無可忍、想要殺雞儆猴」？不然，這一切都沒講清楚、沒有規範底下，限制大陸記者來台，會有事先新聞審查、造成寒蟬效應的疑慮，絕非好事。

此外，了解兩岸關係的民進黨人士直言，如果今天換成是《紐約時報》或《經濟學人》記者說出一樣的話、做一樣的事，試問政府難道也會用相同標準禁止對方駐台採訪？

(中國時報)

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