新聞透視－悖離自由價值 台灣自傷

2018年06月29日 04:11 中國時報 陳柏廷

大陸記者葉青林申請駐台遭我方拒絕一事，持續在兩岸延燒。僅管2005年大陸通過《反分裂國家法》時，台灣也曾拒絕陸媒駐台，但相較此次卻以空泛「假新聞」為由，且葉並非反駁官方，而是反駁部分台媒的假新聞，官方跳出來制裁，不只有失妥當，恐怕也與台灣民主自由價值背道而馳。

其實這並非我方首次拒絕陸媒駐點申請。姑且不論2001年，我方以「總量管制」為由，駁回新華社駐點申請，2005年4月時，在政府授意下，陸委會以「新華社」及《人民日報》報導偏重負面，決定暫時中止兩家陸媒來台駐點，相關禁令直到2008年才解除。

坦白說，比較一下05年禁止陸媒駐點，與這次葉案相關情況，就可看出此次禁止葉青林來台駐點「荒謬」之處。

從背景來看，大陸通過《反分裂法》，台灣民眾群情激憤，我方以兩家陸媒報導不利兩岸交流為由，而且直指台灣官方，拒絕駐點申請，還算說得過去。反觀葉青林對花蓮地震相關報導，意在反駁部分台媒的「假新聞」，而非刻意與台灣官方針鋒相對，台灣官方衝到第一線劍指葉，有失妥當。

此外，2005年主要禁止兩家陸媒來台駐點，而非針對單一個別記者，但這次台灣官方衝著就是葉青林一人，即便葉在新聞報導方向上，未讓台灣官方滿意，但如此就禁止葉來台駐點，也有失比例原則。

坦白說，民主自由及新聞自由一向是我方自傲於對岸之處，但這次葉案的處理方式，已讓台灣賠上最引為傲的價值觀。而陸委會還以天津大爆炸案時，兩岸新聞媒體採訪也不對等事由，做為合理化我方行為的理由，台灣「得不償失」。

不諱言，大陸對媒體新聞採訪上確實也有不少規範，但是要推倒一座高牆，相信不是樹立起另一座高牆與之對抗，而該以更開放的姿態，來凸顯兩岸堅持新聞自由的不同。只是從我方的做法來看，台灣已成葉案中最大輸家。

(中國時報)