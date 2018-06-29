葉青林嘆報導台灣良善 卻遭當局抹煞

2018年06月29日 04:11 中國時報 陳君碩 ／台北報導 ／台北報導

葉青林今年初採訪花蓮震災。（摘自葉青林臉書）

東南衛視記者葉青林是大陸少數知台友台人士，海協會前副會長張銘清2008年在台南遭遇抗議推擠，他當時反而做了篇台南民眾還很友善的新聞；2016年陸客火燒車，他也在網上呼籲台灣旅遊環境還是很好，屢屢「逆勢」而為，就是要讓大陸網友認識更真實的台灣，他感慨，「我不斷做台灣人民很友善的行銷，但民進黨當局一句話一個行為，就把這些通通抵銷」。

葉青林昨受訪回憶，他常去住處附近台北南機場夜市一家沒有招牌的牛肉麵攤，每次都點小碗番茄牛肉麵，有一次他時隔半年來台駐點，再次光顧那家麵攤，老闆親切問候，還問「是不是老樣子，小碗番茄牛肉麵」，讓他十分感動，「感覺街角的某一家小店，隨時在等著你回去」。

葉青林說，他不斷用真實故事和感受，去報導「台灣最美的風景是人」，譬如2008年張銘清訪台，在台南遭遇抗議推擠摔倒，讓許多陸客到台刻意繞過台南，他當時就做篇報導，強調台南民眾還是很友善，引起頗大回響；前年陸客火燒車案，讓大陸網友對台印象降到冰點，他更在網上直言，台灣旅遊環境還是可以的，「對台灣喊打喊殺最有收視率，但我堅持做對的事。」

不過，他也坦言，早年說台灣人民友善，大陸網友回響熱烈，「但是這兩年無力感越來越強」，他感慨不斷努力做台灣人民是友善的行銷，但往往民進黨政府一句話或一個行為，就把這些通通都抵銷。

葉青林說，他走訪過台灣超過300個鄉鎮和所有離島，連新竹深山司馬庫斯也去過，今年2月更帶一家大小來台過年。他強調，民進黨當政不會是永遠，他也不會把對台當局的批評，轉嫁到老百姓身上；還是很願意發掘台灣良善一面，讓大陸民眾知道。

(中國時報)