泛政治化 損害兩岸新聞交流

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中國時報
／台北報導

大陸東南衛視記者葉青林申請駐台採訪遭拒，新聞學者指出，陸委會若沒舉證清楚，不能隨便說別人報導是「假新聞」，也違反蔡政府「不挑釁」的兩岸政策；若搞到對岸也對台灣駐陸記者隨便安上罪名、禁止駐點，將妨礙兩岸新聞交流，並呼籲陸委會「不要把它變成政治事件」。

前行政院發言人、文化大學新聞系主任胡幼偉受訪認為，大陸來台駐點記者一直都有明確規範，也有《大陸地區新聞人員進入台灣地區採訪注意事項》，當陸委會要指控別人做「假新聞」，或違反什麼規定，就要舉證清楚，人家才會服氣。

胡幼偉也提到，到底是什麼報導被陸委會認定「假新聞」，應讓大家評判，要是報導沒什麼問題，卻硬說人家是「假新聞」，也違反蔡政府一再力呼「不挑釁」的兩岸路線。

胡幼偉還稱，此事若處理不當，依過去「對等原則」，難道對岸也要對台灣駐陸記者隨便安一個罪名、禁止赴陸駐點嗎？他認為，這對兩岸新聞交流、希望增進彼此了解的目標都有損害。

胡幼偉也呼籲，陸委會不要把它變成一種政治事件，不然這對身為民主國家、保障新聞自由的我們豈不諷刺？由於陸委會說此事是由內政部移民署會同相關主管機關召開聯合審查。胡幼偉也提出NCC處理爭議事件時，都會邀請外部學者、專家，此事的聯合審查是否有新聞學者參與？

台大公共事務所副教授彭錦鵬則認為，陸委會應把認定哪則是「假新聞」直接講出來，要是沒有在新聞專業道德有問題的話，沒有必要限制來台採訪。彭錦鵬也提到，通常各國在處理類似事件時，就算沒有在正式文件上細載是哪則報導被認定有違新聞道德，也應該私下告知媒體拒絕的理由，「這是通例」，這是陸委會應改進的地方。

(中國時報)

葉青林嘆報導台灣良善 卻遭當局… 陸委會不歡迎造成兩岸衝突的記者

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