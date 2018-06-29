新北聲請年改釋憲 六都第一

2018年06月29日 04:11 中國時報 崔慈悌 ／綜合報導 吳岳修、／綜合報導

年改7月1日上路，繼金門縣、花蓮縣等地方政府提出釋憲案後，新北市府28日也以地方政府名義向司法院提出年改釋憲案，協助捍衛公教人員權利，成為六都中第一個提出的。新北市府法制局長黃怡騰說，蔡政府片面推動年改，不顧廣大公教人員退休後生存權益，已違反信賴保護、法律不溯及既往、比例與平等三大原則。

7/1草率上路 有違三原則

不過對此，銓敘部表示，新北市依法可為教育人員退撫制度聲請釋憲，但公務員退撫制度主管機關為考試院，新北市府無權為公務人員提釋憲。

新北市長朱立倫日前赴議會總質詢時，議員質問新北市府是否會就年改提釋憲，朱立倫表示，軍公教警消人員一生奉獻國家，但草率的年改嚴重影響其生存權益，新北市府將提釋憲，由大法官替公教人員的三大原則作出解釋。

黃怡騰指出，中央沒透過撙節支出、發展經濟或改善財政等方式，未採取對退休公教人員權益損害最少方法，即輕率修法削減公教人員退休金，且溯及既往違反法律原則，公務員在職或退休後生活給付跟國家都是契約關係，現在國家任意破壞契約，就是破壞信賴保護原則。

3500件訴願 7千多人諮詢

黃怡騰說，年改以不分階級或工作資歷卻扁平式套用規定，違反平等原則；退休人員生涯漫長，政府急就章修法擾動生活，違反比例原則，新北市府認為法律有疑慮而提出釋憲。

新北教育局長林奕華說，年改對公教人員影響大，新北升格至今退休公務員2萬1000多人，其中退休教育人員就1萬4680人，從6月15日起每天約300人到教育局提訴願，包括全國退休教師聯盟代收訴願，教育局已收到3500件訴願書，且協助7千多人完成諮詢。

新聞局長張其強表示，市府已行文銓敘部，促請銓敘部作為掌理全國公務人員銓敘主管機關，也應檢視年改違憲疑義，為所有公務員發聲。目前南投、苗栗、台東、宜蘭等縣市都有意聲請釋憲，並派人與新北聯繫，市府會提供釋憲資料與其他縣市共享。

銓敘部：只能為教師聲請

對此，銓敘部退撫司長呂明泰說，只要是地方政府，都只能為教育人員提聲請。他說，因教師退撫制度的法源為「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」，該條例主管機關雖是教育部，但教育部在法條中明文授權，將地方教育人員交由地方政府核定。

儘管地方政府只對中小學教師具管轄權，但因條例適用對象涵蓋所有教師，包括教育部主管的大學和研究所在內，如該案通過釋憲，未來所有教師一併適用。

(中國時報)