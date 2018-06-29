退俸通知函收件人竟有「成龍」、「張曼玉」！軍改亂象 宛如文政版雄三誤射

2018年06月29日 04:11 中國時報 社會地方中心／綜合報導

國民黨立院黨團28日舉行「軍改作業大亂，蔡政府急什麼？」記者會，立委呂玉玲（右）、李彥秀面前放著通知函照片等，痛批國防部寄出的資料地址、人名錯置、級數算錯，大擺烏龍。（姚志平攝）

圖為藍委林為洲接獲陳情，不是退休俸處分書地址錯，就是級職算錯。（摘自立委林為洲臉書）

針對年改亂象，陸軍官校桃園市校友會長李東成說，國防部寄發「已退軍職人員退除給與重新計算通知函」姓名、地址錯亂，據他統計，約8成出錯，國防部為逢迎總統府急就章，「簡直像文政版雄三飛彈誤射一樣離譜！」

李東成說，有弟兄抱怨，連軍種都搞錯，大家擔心錢會算錯，顯示國防部文書作業很不嚴謹；空軍上校退伍的喻志攻抱怨，社區管理員28日收到5封處分書，因人名全錯而退回，雖然他未收到，但擔心年金可能被算錯。

桃園市榮民服務處近來每天接逾百通電話，都關心年金砍多少，有人甚至大罵，臨櫃人員也無奈；南投縣榮民服務處副處長陳桂榮說，不少個案是名字打錯或住址不對。

「國防部怎淪落至此！」退休上校張志強說，很多袍澤反映人名、階級錯得離譜，郵差說最近收到大量退件函，因「查無此人」，實在難接受。

海軍退役上校陳啟常也收到錯名處分書，他原以為郵差出錯，要求再翻找，結果還是找不到；弟兄Line群組上，更有同袍上傳陸軍司令部查詢的7分58秒錄音對話，內容是向軍方抱怨「處分書名字寫成女的，老婆看了以為小三」，差點鬧家庭革命。該退役軍官說，還有通知函收件人竟是「成龍」、「張曼玉」，「離譜到難以置信！」軍方回應是「系統匯出跳格錯誤」，會再補寄。

公教人員方面，花蓮林務局一名退休課長收到銓敘部通知單，喜孜孜發現自己是薦任職等退休，但日前收到林務局重計算處分書，驚見每月領的錢不但變少，且變回委任退休。該退休課長致電林務局，查詢3次均為委任退休，質疑到底何者為真。

目前如南投、台南及屏東等地，公教處分書出錯者極少，顯示軍改會出錯主因急就章。

從直轄市警局副局長退休的梁姓民眾說，初踏公職1年，月薪僅1萬470元，1989年台灣經濟大好，有7、8名同袍離開公職轉企業工作，親友勸他跟進，領取更好薪水，但他選擇留在公職，就是相信政府退休金，「沒想到政府說改就改，能不氣嗎？」

(中國時報)