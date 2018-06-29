新聞透視－該緩則緩 嚴德發硬起來

2018年06月29日 04:11 中國時報 周毓翔

立法院20日完成軍人年改三讀，7月1日就搶著上路，被外界質疑短短10天能做得好嗎？果然不出所料，連寄個通知書都可出包，等於賞了行政院長賴清德一巴掌，證明7月1日的確太趕，簡單的文書動作都可搞錯，要怎麼相信10天建置的試算系統？

10天內到底能不能讓軍人年改上路？軍人年改的複雜程度，不是像整體調薪或整體減薪如此單純，軍人年改有橫跨新舊制問題，也有軍轉公問題，薪資結構複雜，勢必需要縝密的計算，10天就要上路實在很困難。

有立委助理私下透露，國防部數個月前就一直拜託在野黨幫忙，希望代為爭取，軍改案不要趕在7月1日上路，但在臨時會，在朝野協商談判桌上，國防部被民進黨下了封口令，藍委一談施行日期，國防部在執政黨面前馬上改變立場，稱7月1日沒問題，讓藍委氣結！

為了符合行政院長賴清德與民進黨政策目標，國防部相關承辦人員在高壓下，不眠不休地作業，要在10天內讓年金改革上路，但是銓敘部花近1年的功夫準備，要如何期待軍改作業不出錯？國防部如此壓榨官兵，不是要讓他們過勞嗎？

國防部長嚴德發應該硬起來，7月1日是不是真的有困難？對官兵來說負擔是不是太大？自己心裡很清楚，不要再繼續配合民進黨政客，做不到就坦承說做不到，倉促上路，要是再出包，賠上整個政府的信用，與其如此，不如暫緩實施，準備周全再上路。

(中國時報)