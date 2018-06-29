2018年06月29日 04:11 中國時報 季節 、楊佳穎／台北報導 、楊佳穎／台北報導

許多退伍軍人收到退俸重新計算通知函，地址正確，姓名卻是別人。海軍上校退役的張競憂心，退軍姓名地址都搭不起來，倘若日後開戰，是要如何徵集後備軍人？

軍改文書錯誤百出，令人啼笑皆非。前聯勤退役的財務上校游錦帆一早接到多通電話：「學長，我被改名字了」，不多久，游錦帆也接到警衛通知，詢問是否有位「鄧先生」要收掛號信，「我說沒這個人，退回去！」

游錦帆說，還有左營海軍上校來電，說他們整棟樓通知函被整包丟給警衛室，而警衛室也沒清點就全簽收，「後來才發現全錯」，另有人反映計算錯誤，但施行細則至今沒公布，也無從核對，「今天信封錯了，裡面通知單是不是也可能有錯？通知單錯了，會不會甲的金額匯成乙的？」

張競痛批政院要負責，因依法施行日期是授權行政院訂定，且此事涉及跨部會協調。公教年改都通過後幾個月才上路，為何軍改要在2周內？過往國軍過年前發年終獎金，程式測試都要1個月，確保不出錯。結果政院無視專業意見，國防部本來要算3遍，只好減為1遍，自然會出錯。

張競譴責拍板決定的行政院長賴清德，這樣子不科學不理性決策方式，跟大陸以往土法煉鋼、大躍進、文革硬幹決策水準有何差別？

游錦帆則呼籲政府不要這麼急，不能緩一年，也要緩個半年、3個月，若進帳發生更多問題，會變得無法收拾。

(中國時報)