又被丟鞋抗議 柯龜縮閃過

台北市長柯文哲28日視察台北車站聯合防災演習，在接受媒體採訪前，突然遭台灣國辦公室主任陳峻涵（左圖，郭吉銓攝）丟鞋，柯文哲（右圖中，摘自中天電視）立刻龜縮蹲下身體，拖鞋並未扔中柯。

友善列印
中國時報
／台北報導

又被丟鞋！台北市長柯文哲28日出席台北車站災防演練，活動尚未開始，就被台灣國成員陳峻涵丟擲寶特瓶和拖鞋，不過他淡定說：「還好啦，司空見慣了。」警詢後將陳男請回，全案依《社維法》函送偵辦。

柯文哲昨出席「107年度台北車站特定區與北市府聯合災防模擬演練暨台北區鐵安演習」，台灣國辦公室主任陳峻涵突然衝出管制線，大喊「柯P不要當中共的同路人！」並拿出1只紅色泡棉拖鞋企圖朝柯投擲，但因距離有點遠，並未砸中柯。

臭鞋丟臭柯 陳男被帶回

柯的隨扈及2名忠孝西路派出所員警見狀，撲向陳男並當場制伏，從陳隨身背包起出3只貼有「臭鞋丟臭柯」的紅拖鞋，警方將陳男帶回派出所調查，他供稱是要提醒「柯P不要忘了自己」。警詢後將陳男請回，全案依《社維法》函送偵辦。

對此，柯文哲淡定回應「還好啦，司空見慣了」，不過演習結束後，他則是酸抗議者說，演習包括歹徒持刀挾持、爆裂物等項目，「還沒演習就有人（指台灣國成員）先試試看，果然很快就被警察撲滅了」。

三軍聯畢典 當喜事勿擾

日前因蔡英文總統出席三軍六校聯合畢業典禮，因維安引發交管、國小停課等爭議，柯文哲昨再次說明，維安仍有分區，北市警局部分會做好，但最後整個計畫的統籌仍由國安局負責。

柯文哲也強調，退伍軍人擬在畢業典禮場外對總統發起抗議，他個人認為人民的確有陳情抗議權利，但三軍六校畢業典禮還是要當成喜事，去鬧場不太恰當，就像世大運抗議事件，選那個場合陳抗反而會激起反感。

(中國時報)

萬一開戰 如何徵召 交管嚴格 北投人怨二等公民

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。