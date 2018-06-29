又被丟鞋抗議 柯龜縮閃過

2018年06月29日 04:11 中國時報 張潼 、 謝明俊 ／台北報導 ／台北報導

又被丟鞋！台北市長柯文哲28日出席台北車站災防演練，活動尚未開始，就被台灣國成員陳峻涵丟擲寶特瓶和拖鞋，不過他淡定說：「還好啦，司空見慣了。」警詢後將陳男請回，全案依《社維法》函送偵辦。

柯文哲昨出席「107年度台北車站特定區與北市府聯合災防模擬演練暨台北區鐵安演習」，台灣國辦公室主任陳峻涵突然衝出管制線，大喊「柯P不要當中共的同路人！」並拿出1只紅色泡棉拖鞋企圖朝柯投擲，但因距離有點遠，並未砸中柯。

臭鞋丟臭柯 陳男被帶回

柯的隨扈及2名忠孝西路派出所員警見狀，撲向陳男並當場制伏，從陳隨身背包起出3只貼有「臭鞋丟臭柯」的紅拖鞋，警方將陳男帶回派出所調查，他供稱是要提醒「柯P不要忘了自己」。警詢後將陳男請回，全案依《社維法》函送偵辦。

對此，柯文哲淡定回應「還好啦，司空見慣了」，不過演習結束後，他則是酸抗議者說，演習包括歹徒持刀挾持、爆裂物等項目，「還沒演習就有人（指台灣國成員）先試試看，果然很快就被警察撲滅了」。

三軍聯畢典 當喜事勿擾

日前因蔡英文總統出席三軍六校聯合畢業典禮，因維安引發交管、國小停課等爭議，柯文哲昨再次說明，維安仍有分區，北市警局部分會做好，但最後整個計畫的統籌仍由國安局負責。

柯文哲也強調，退伍軍人擬在畢業典禮場外對總統發起抗議，他個人認為人民的確有陳情抗議權利，但三軍六校畢業典禮還是要當成喜事，去鬧場不太恰當，就像世大運抗議事件，選那個場合陳抗反而會激起反感。

(中國時報)