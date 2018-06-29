交管嚴格 北投人怨二等公民

2018年06月29日 04:11 中國時報 林縉明 、 張潼 ／台北報導 ／台北報導

蔡英文總統今將出席國防大學復興崗校區三軍六校聯合畢業典禮，因周邊封路管制較去年嚴格引發民怨，警方28日執行拖移管制區內汽機車，民怨再度沸騰。當地里長批評，先前歷任總統來都沒有這麼嚴格，且蔡英文去別的地方管制也沒那麼嚴格，被這樣差別待遇，「難道北投人是二等公民嗎？」

因應蔡總統出席國防大學畢業典禮，為防止抗議民眾鬧場，擴大交通管制範圍，雖因民眾反彈縮減交管區域、時間，但居民進出仍受影響，影響最大的豐年里長周江雪珠質疑，過去李登輝、陳水扁、馬英九擔任總統期間來訪，管制都沒有這次那麼嚴格，相關單位事前沒有溝通，僅來文通知管制路段、時間，完全不顧民怨。

文化里長周世英更拉高分貝痛罵，「總統來就來，幹嘛要管制？」總統先前去別的地方，都沒看過像這次這麼嚴格的控管，為什麼到北投就要特別嚴格？大家應該要一視同仁，不該差別待遇，「感覺北投居民被當成二等公民！」

受交通管制影響的薇閣小學教務主任向慧瑛說，去年管制範圍比較小，沒有影響到大業路幹線，但今年範圍較大，以薇閣來說，9成5學童都是家長接送或者搭校車，一旦車輛被交管卡住，等於無法進出，也不太可能都叫小朋友搭捷運、走路上課，因為學生來自整個大台北學區。

薇閣小學一開始宣布停止休業式，後來又決定恢復，向慧瑛表示已提醒家長、小朋友，今天可以提早一點出門，且穿著體育服，老師也要帶識別證，警方才會放行，校車也可以整輛直接通過管制路口；此外，今天上課時間會比較彈性，即使因交管遲到，學生也不會記遲到、全勤不會受影響。

同樣受影響的文化國小校長江啟昱則表示，警方今天會在路口協助引導家長接送車輛，學生只要穿校服、帶數位學生證就可通行；中午下課時，警方也會引導家長的車子走接送動線，不會影響放學。

(中國時報)