藍批政治操作 綠被疑棄姚保柯

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中國時報
／新北報導

民進黨台北市議員王威中、國民黨新北市議員參選人葉元之28日上午受邀參加廣播節目，雙方針對文化大學宿舍案唇槍舌戰；節目主持人周玉蔻提問說，文大案是否是幫台北市長柯文哲「聯蘇打侯」，讓民進黨拋棄姚文智？王威中直接回應，「這不可能！」葉元之則痛斥文大案根本為烏龍爆料，完全是政治性操作。

王威中昨被周玉蔻問及文大案是否是在幫柯文哲「聯蘇打侯」，最後藉此讓民進黨拋棄姚文智時強調，雖然他與柯私交很好，但柯反而很袒護藍營，連在議會被質詢有關文大宿舍案，柯的答詢都閃閃躲躲。

王威中表示，文大宿舍爭議在於違規使用和侯妻涉及逃漏稅；葉元之則反駁說，違規使用應追究文化大學，而且認定權責在於台北市政府，若被認定違規使用，侯不排除與文大解約。

王威中回應說：「解約是不負責任的做法！」他表示應該要調降租金，讓學生有良好租屋環境，簽約是合法權利，合約本身不違法，違法部分在於使用，若要符合規定使用，只能1間住1名學生，並調降租金到符合市場的行情，他當場呼籲侯友宜要照顧學生。

葉元之反駁指出，台北市議員李慶元2012年即向台北市都發局檢舉文大宿舍案，都發局2013年回函認定為集合住宅，不管給誰住都合法，如今民進黨陣營狂打文大宿舍案，連文大及學生都不領情，「文大案完全就是政治性操作，爆料全都是烏龍、不是事實」。

周玉蔻提問說，侯友宜妻子任美玲是否會出面舉行記者會說明？葉元之表示，據他了解，侯辦已著手整理各項單據與文件中。

(中國時報)

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