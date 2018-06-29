韓國瑜西裝筆挺 陳其邁同框互虧

國民黨高雄市長參選人韓國瑜（右）28日穿西裝出席美國國慶酒會，對手陳其邁（左）也虧了他一下。（柯宗緯攝）

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中國時報
／高雄報導

藍綠高雄市長參選人韓國瑜、陳其邁始終王不見王，28日美國在台協會（AIT）高雄分處的美國國慶酒會上，2人終於同框，但沒有硝煙味；平日一身休閒裝的韓難得西裝筆挺，陳笑說「今天穿西裝喔！」韓被詢問感覺如何？他不改幽默風格：「當然有頭髮的比較帥」。

28日在台鋁舉辦美國國慶酒會，現場政商雲集，國民兩黨高雄市長參選人韓國瑜、陳其邁也到場，握手寒暄但彼此互動不多。韓、陳雖未上台致詞，但台下兩人魅力十足，不少人上前要求合照，搶了主辦單位風采。

「賣菜郎」韓國瑜平時穿著POLO衫、球鞋，昨「意外」穿正式西裝、搭配紅色領帶、皮鞋盛裝出席酒會，令人差點認不出來眼前這號人物，陳與他握手、寒暄，也忍不住跟韓咬耳朵說「今天穿西裝喔！」

韓國瑜下午隨即換上休閒裝奔赴蓮潭會館，與國民黨中央輔選團副團長周錫瑋會合，參加與民有約座談活動。

韓說，藍綠在市長選戰都不插旗，可以確定這場選舉是一場環保的選舉，至於目前選情五五波，結果取決於市民是否希望改變城市的經濟、風貌等各種現況。

周錫瑋則說，高雄是六都中進步緩慢的城市，可以再進步，從治水到國際化、經濟等都有很大進步空間；日後會常到高雄來，與大家一起打拚。

陳其邁參加美國國慶酒會前，則是先參加高雄市慈善團體聯合總會主辦的「阿福食物銀行福氣社區冰箱啟用儀式」，穿起圍巾動手做菜。並向社福團體說明弱勢優先、社區優先、服務優先的「社福三個優先」政策。

國民黨副主席郝龍斌、台中市長參選人盧秀燕及立委陳宜民，今天也將南下高雄大林蒲，赴鳳林宮參拜，並請鄉親吃豬血湯，訴求「清肺護肝，拒絕空汙」。此舉也意味全台空汙最嚴重的台中與高雄連線，攜手打擊空汙。

(中國時報)

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