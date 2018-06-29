賴揆拍板 省級機關預算歸零

2018年06月29日 04:11 中國時報 張理國 、 沈揮勝 ／綜合報導 ／綜合報導

為配合省級機關走入歷史，行政院長賴清德昨「以負責任的態度」拍板，決定自2019年起，不再為省級機關編列預算，員額與業務亦將自今年7月1日起移撥至國發會等相關部會承接。

台灣省政府完全成為歷史名詞。省府歷經1999年7月精省及2個月後的921大地震，員工編制因組織調整、省虛級化，從6000多人銳減至原先的0.5％不到。

台灣省政府 完全成為歷史

行政院發言人徐國勇昨指出，明年起省級業務全部歸零，但因省級機關是憲法規定，不能廢除，包括省主席跟省諮議會長還是會在，保留憲法代表性，台灣及福建省省主席目前由政委吳澤成及張景森兼任，不另支薪。

賴揆在行政院會裁示，1997年修憲後，台灣省政府組織功能及定位虛級化，省議會改設為省諮議會，業務與人員均逐漸移轉，省政府所在地中興新村的發展也隨之停滯。為使國家資源做最有效的運用，提高行政效能，他將以負責任的態度，決定自明年起將省級機關預算歸零，員額與業務亦將自今年7月1日起移撥至國發會等相關部會承接。

賴揆說，目前共有三個省級機關，其中福建省政府因金馬地區實施戰地政務，1956年起即虛級化；台灣省政府及台灣省諮議會的前身省議會，自1947年及1951年分別成立以來，在地方自治發展史上，扮演非常重要的角色。

中興新村 活化重新出發

賴揆表示，中興新村是台灣第一個以花園城市規畫的都市計畫區，將工作與居住區合一，採取高綠覆地比率設計，環境清靜幽美，各項設施功能完備，交通便利，全盛時期設籍人口達到2萬3千多人；核心宿舍區生活機能良好，相當適合年青人來此工作及成家。

但精省後因沒有善加運用，甚至多有荒廢，賴揆覺得很可惜，地方也有非常多的聲音，希望政府能活化中興新村，為了積極回應民意，他已請國發會進行廳舍資源盤點，國發會將在7月中旬成立中興新村活化專案辦公室，統籌中興新村辦公廳舍的配置與宿舍區的活化，主計總處及財政部應全力配合。

最後一天 實際只剩29人

已辦妥退休手續、29日是公職生涯最後1天的台灣省政府祕書長鄭培富表示，台灣省政府經長期精減，目前只剩「4組3室」，5月份全部員工40人，6月辦退休11人，目前實際剩29人。

行政組祕書陳美利指出，因自己的年資尷尬，想一次退或月退都不符合規定，又擔心被調到離中部較遠的地方，打亂工作與生活節奏，確實曾焦慮過。移撥國發會，也終於有了歸屬，感到安心、欣慰。

(中國時報)