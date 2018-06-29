擘畫未來 中市地方治理論壇起跑

2018年06月29日 04:11 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中市去年躍升全台第2大城市，為擘畫都市完善發展，台中市議會8月起將盛大舉辦10場「107年度地方治理系列論壇」，邀主管機關、學者、專家及民眾等，透過論壇集思廣益。活動於28日舉辦啟動記者會，台中市議會議長林士昌強調，論壇將從多元面向探討台中市地方治理的策略、優勢與挑戰。

台中市議會107年度地方治理論壇，昨在市議會8樓中庭宣布啟動，由林士昌主持，與會者包括市議員李天生、張耀中、江肇國、何敏誠、陳本添、劉士州、李麗華、翁美春、曾朝榮、謝明源、邱素貞及市府各局處首長，場面盛大隆重。

林士昌表示，台中縣、市合併至今已近8年，各項市政建設也有明顯成果；但因幅員遼闊，除有城鄉差距問題，各區需要建設不同。偏遠地區爭取小型工程如開闢道路及路面整平等，市區則爭取大型工程均與民眾生活息息相關，身為民意代表應督促市府加速完成，讓民眾生活更便利。

林士昌指出，為聽取來自在地聲音與意見，議會首次舉辦「地方治理論壇」，分別在市區、山、海、屯舉辦10場次，以「便捷、健康、樂活、國際、文化」為論壇主軸，藉由議員、產官學、專家學者、當地民眾提供專業知識，汲取多方意見，探討地方公共事務，共同打造「幸福台中，友善城市」。

市議員江肇國表示，民代平常在基層傾聽民意，期望透過此論壇，讓議會走入民間，與民眾互動，不僅探討國際文化及民生議題，亦可做為議會質詢與監督市府依據，是個很好的出發點；例如他重視中西區的舊城等議題，期望透過論壇廣徵民意，讓舊城可獲新生。

論壇規畫有「宜居城市便捷台中」、「優質生活健康台中」、「區域發展樂活台中」、「產業振興國際台中」等專題；全方位盤點台中市的交通建設、教育政策、區域發展、產業振興、在地特色、城鄉差距、文化傳承與社福長照等多元議題，擘畫美好繁榮城市未來藍圖。

(中國時報)