瘋一夏 主題樂園好康一籮筐

全台16家主題樂園聯合祭出「仲夏雙享遊GO嗨」暢玩方案，只要憑樂園票根或入園發票，即可享有多家樂園團體票優惠，麗寶樂園也推「海陸空799元」優惠，九族文化村則有抽獎活動。圖為麗寶樂園。小圖為九族文化村。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

全台16家主題樂園聯合祭出「仲夏雙享遊GO嗨」暢玩方案，只要憑樂園票根或入園發票，即可享有多家主題樂園團體票優惠入園。各主題樂園也紛紛推出促銷活動，吸引遊客。台灣觀光遊樂區協會理事長李吉田表示，去年入園共有305萬人次，希望今年能成長5至10％。

交通部觀光局副局長張錫聰表示，主題樂園暑假促銷方案，只要憑A家主題樂園門票根，就能到B家樂園享團體票優惠，再拿B家團體票到下一家也有優惠，希望吸引旅客到更多樂園遊玩。

義大世界遊樂園行銷營業部處長王天佑表示，暑假每人只要688元，年齡尾數為8的人更只要8元就能入園。九族文化村則有入園抽獎活動，包括電視、平板電腦、腳踏車等，共6萬8千個獎項。怡園渡假村推出「洄瀾之心」特惠，住宿加普悠瑪號，最低下殺4.5折。

麗寶樂園副總經理王永豪說，搭配台中花博、亞青運動會、世界蘭花會議等國際活動，推出優惠「海陸空799元」，玩樂園、住福容、逛OUTLET、開卡丁、搭摩天輪等，一次滿足吸引旅客。

另為提倡國人閱讀風氣，台灣高鐵自7月1日起於全線12個高鐵車站或高鐵車廂，提供Hami書城「定點隨身讀」服務。旅客只要用行動裝置掃描站內上網台貼紙、燈箱廣告、TLife台灣高鐵車上刊物的定點隨身讀QR code，並連結下載Hami書城APP後，免註冊、免登入即可利用乘車時間，輕鬆閱讀及下載好書3小時。

高鐵表示，若旅客在站區下載電子書後，3小時內都可免費閱讀，即便離開高鐵車站，只要在3小時期限內，仍可持續看完；但車廂內下載TLife 與車站下載電子書，不可同時操作，需間隔3小時。

(中國時報)

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