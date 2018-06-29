羅德民接任軍情局長

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中國時報
楊佳穎／台北報導

軍情局局長劉德良中將將在7月1日退伍，誰來接任？連對岸都關切。國防部則在昨日宣布，蔡英文總統已核定由現任陸軍六軍團副指揮官羅德民中將接任，7月1日生效。

劉德良中將因60歲屆齡退伍，而國防部長嚴德發日前也頒授四等雲麾勳章，讚賞劉德良任職近4年，可謂默默耕耘的無名英雄，任內無論情報蒐研、情戰訓練、情勢研析等任務，都有長足精進，奠定良好基礎，成效斐然。

對於軍情局長出缺，先是傳出國安局主任祕書陳進廣中將，近日又傳出甫自美國返國的國安局副局長陳文凡中將。國防部則在昨日宣布真正的人選是羅德民。

據了解，羅德民為陸官75年班，曾任陸軍司令部後勤處長，於2017年12月底晉升中將，擔任六軍團副指揮官，與現任軍情局副局長盛惠銘是同學，並在國防部長嚴德發擔任參謀總長時期曾任總長辦公室主任。

對於羅德民的出線，有軍方人士坦言，因羅德民未有相關情報經驗，「很意外」。但據指出，從事軍情工作，身份資料愈隱密，愈不為「外人」知愈好，這也是羅德民出線的一大原因。

另一方面，據了解，還有兩項中將人事案底定，因國防部常務次長尚永強也將在今年7月退伍，職缺將由同為海軍的現任軍備局長梅家樹中將調任；而軍備局長職務則將由陸軍後勤指揮部指揮官房茂宏接任。

(中國時報)

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