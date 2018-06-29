人幣貶勢未歇 外資恐持續竄逃！股匯雙利空 台幣恐下探31元

2018年06月29日 04:11 中國時報 黃琮淵 、 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

人民幣貶勢未歇，美中貿易戰衝突升溫，股、匯市場昨皆疲軟；看空人民幣氣氛衝擊亞幣表現，外資加碼匯出下，新台幣30.5元心理防線，昨早開盤就跌破，終場重挫1.32角，以30.586元對1美元作收，不只連6貶，貶幅高居亞幣之冠，更創近1年來新低價，如果人民幣無法止貶，恐下探31元大關。

台股1萬700點失守

人民幣中間價昨再度重貶，人行一口氣下調391點，是連續第7個交易日下調，並創下半年來最低價，累積7個交易日，人民幣中間價下調1725個基點，帶動離岸人民幣拉出連11個交易日走貶；而台股則欲振乏力，雖然盤中一度翻上平盤，但終場仍無力守住1萬700點整數關卡，下跌46.75點，以1萬654點作收。

在看空人民幣氛圍下，亞幣除避險需求的日圓走升，韓元、泰銖、新加坡幣及馬來西亞令吉，都跌得青筍筍，新台幣與人民幣堪稱「重災區」，其中新台幣當日貶幅高達0.43％，甚至比人民幣的0.25％更多，資本外流危機浮現，且有持續擴大化的現象。

台幣創近1年新低價

匯銀主管分析，人民幣貶不停，更可怕的是外資持續竄逃，新台幣在出口商拋匯賣壓消化完畢後，被打回原形，原本認為還可以「撐」的30.5元，一開盤就直接摜破，隨後貶幅擴大，再這樣下去的話，將挑戰31元大關。

匯銀主管認為，現階段已非討論亞幣競貶了，因從人民幣持續走貶，甚至傳出人行即將出手，亞洲各國資本外逃的現象愈來愈嚴重，有2008年亞洲金融風暴前的味道，央行除留意新台幣短線貶幅過大，還有流動性風險。

華南投顧董事長儲祥生表示，美中貿易戰糾結，雙方愈是把談判姿態拉高，對金融市場的波動就愈大，美股跌、外資把台股當提款機，台股指數恐怕還有得跌。

(中國時報)