蔡友才遭解職 行政訴訟還公道

2018年06月29日 04:11 中國時報 王己由 、 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

兆豐銀行2016年遭美國DFS（紐約州金融服務署）裁罰案，金管會於2017年對包括兆豐金控前董事長蔡友才等6位兆豐高層處「解除職務」，蔡不服打行政訴訟，28日獲勝訴。

蔡友才表示，案發至今他從未對外說明，「這是法院還我的第一個公道，覺得很欣慰，將來會出一本書講述心路歷程。」金管會則回應，將在收到判決書後，再評估是否上訴。

兆豐銀遭美國重罰，兆豐銀也提出民事訴訟，向蔡友才求償挨罰的款項57.6億元，台北地院民事庭28日下午開庭，蔡友才在開庭前，針對行政訴訟獲勝，作了前述表示。

兆豐銀2016年遭美國DFS裁罰1.8億美金，以當時匯率32元計算，約新台幣57.6億罰款。事發後金管會經半個月調查，認為蔡友才等人有重大過失，解除包括前兆豐金董事長蔡友才在內的6位兆豐高層職務，創下金管會出手罰銀行最快、且最重的紀錄。

蔡友才不服提訴願被駁回後，再提出行政訴訟爭公道。台北高等行政法院審理後，認為金管會雖以銀行法第61條之1第1項規定，作為蔡友才被解職處分的法律依據，但該規定是以銀行為管制對象，而非個人。

也因此金管會對於蔡友才個人處分，並沒有達到銀行法擬達成的行政管制目的，難認處分有何必要性。蔡友才指處分違法有理由，昨判決訴願決定及原處分均予撤銷。本案可上訴。

(中國時報)