SOGO條款爭議 立院今表決

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中國時報
／台北報導

攸關60萬家公司治理的《公司法》修法，最快今天完成。立院昨進行協商，包含放寬新創事業管制，以及洗錢防制評鑑與國際接軌條款，朝野都已經取得共識。但涉及對被視為「SOGO條款」的第9條修正草案，國民黨要求溯及既往，但民進黨團總召柯建銘與經濟部不表贊同，留待今日院會表決。

立院臨時會昨針對《公司法》修法協商，由於涉及條文逾百條，藍委曾銘宗、綠委高志鵬等人一度建議，臨時會過於短促，或可先通過有共識條文，爭議草案可留待未來處理。

但民進黨立院黨團總召柯建銘不同意，立法院長蘇嘉全也說民主就是數人頭，預計今天上午完成第兩輪協商後，下午就會進入院會表決。

目前協商進度，包括將偽造文書印文罪章納入公司登記虛偽不實範圍的「SOGO條款」、持有已發行股份總數過半股東得自行召集臨時股東會的「大同條款」，及刪除法人董事、防制洗錢的透明條款對實質受益人定義的爭議、委託書表決權受限、普通董事對公司文件查閱權、公司治理人員等爭議草案都因缺乏共識，待今天二度協商。

朝野立委原希望在公司法第9條修正內容，將公司登記「虛偽不實」的涵蓋範圍，明確納入刑法偽造文書印文罪章規定。但經濟部加入一項但書，「若撤銷或廢止有重大損害股東權益或公司債權人利益之虞者，不在此限」，此舉引發朝野立委同聲批評。

時力立委黃國昌並懷疑，在SOGO案中，「有政府高層替利害關係人做幕後保證！」經濟部次長王美花表示，「絕對沒有這回事」。

儘管「但書」事後已被刪除，但未來修法後SOGO案是否適用？柯建銘強調，修法回溯個案有必要這樣做嗎？一切都應回歸法理。王美花也附議。

國民黨立委廖國棟憤怒說，一間公司透過偽造文書方式進行商業登記，這種不實的東西可以繼續存在而不做修正嗎？

(中國時報)

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