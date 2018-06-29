房價讓利 板橋八里淡水最給力

業者分析，這一波房價屬「非典型修正」，蛋黃區未必抗跌。圖為江翠北側重劃區河岸，建案廣告十分顯眼。（本報資料照）

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中國時報
／台北報導

促進成交，房市瀰漫讓利風！《住展》雜誌統計，2015年元月起至今，大台北各行政區房價大多下挫，跌幅最大前5名依序是板橋、八里、淡水、永和、五股，3年來房價跌幅從16％至20％不等，唯一「倖存者」是樹林區，房價不跌反漲，逆勢走升約2.2％。業者分析，這一波房價屬「非典型修正」，與過去慣性截然不同，蛋黃區未必抗跌。

內政部最新全國買賣移轉統計，5月全國買賣移轉量約2.7萬棟，是近29個月來新高，累計前5月移轉棟數11.2萬棟，也是近4年來最高的一次。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從前5月買賣移轉量年增9.3％，連續2年呈正成長，不難看出上半年房市熱度明顯優於去年同期，「市場上最恐慌的那段時間已過」。不過，《住展》數據顯示，在建商為促進個案成交，新推案紛祭出讓利政策下，部分地區房價明顯下滑。「房市微利時代來臨！」

海悅總經理曾俊盛就指出，現在有許多建商只要管銷費用能打平，便願推案，像板橋即因江翠北側重劃區新推案每坪開價45萬元上下，致拉低整體房價，讓其他如新莊副都心、汐止等地房價也跌了不少。

依《住展》統計，2015年元月起迄今，大台北房價修正最劇烈的就是板橋區，從平均每坪61萬滑落至48.5萬，每坪跌掉12.5萬、跌幅逾2成。降幅第2的是八里區，房價由每坪28.7萬降至23.4萬，3年來跌掉5.3萬、跌幅約18.3％。

淡水則是因淡海新市鎮供給量過大，房價直殺回1字頭，而紅樹林段高價豪宅區也刮起讓利風，全區房價從每坪31.7萬降至26萬，跌幅約17.9％，名列第3。

(中國時報)

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