台彩超級連線 抽萬元旅遊金

台彩將於7月3日上市的「超級連線」不僅有中600萬元頭獎的機會，還能抽國內萬元旅遊金。（台灣彩券提供）

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中國時報
／台北報導

為擴大民眾參與體驗即刮、即知、即樂的趣味，台灣彩券新推出的「超級連線」將於7月3日上市，不僅祭出超過13億元的總獎金，加碼推出「刮刮樂超級連線、萬元國內旅遊金禮券抽抽樂」活動，不管有沒有刮中，免登錄都有機會抽中國內萬元旅遊金，名額總計300個。

「超級連線」有3個頭獎600萬元，每張售價800元，整體中獎率逾63%，消費者購買「超級連線」，除了對600萬元等獎項外，還有抽國內萬元旅遊金的機會。

台灣彩券表示，若沒刮中獎金請先不要丟棄，保留彩券正本做為對獎旅遊金的依據，若刮中獎金者，可依規定向公益彩券電腦型彩券經銷商或指定銀行兌領獎金後，索取兌獎收據，作為萬元旅遊金禮券的對獎憑證。

刮刮樂「超級連線」自105年首次發行以來，一直是熱銷商品，連續2年銷售率都超過95%，相當受到彩迷們的青睞；台彩表示，「連線型」玩法為益智延長型刮刮樂的一種，玩家在刮的過程中，可以享受對中號碼、連線成功的樂趣，緊張又刺激。

台中市「金錢櫃彩券行」表示，「超級連線」最好玩的是享受慢慢瞇牌的感覺，且中獎率63%也非常高，很適合呼朋引伴一起來刮。

新上市的「超級連線」共有6局遊戲區，每局遊戲採獨立對獎方式，刮開「您的號碼」與「加碼號碼」，可與各遊戲區內的「超級號碼」做比對；台彩表示，今年首次在遊戲6中加入一個FREE符號，讓消費者直接對中一個號碼，增加連線成功的機會。

台彩表示，萬元旅遊金將於8月21日以電腦隨機抽出300張彩券票號，並於抽獎隔日於台灣彩券官方網站公布，得獎者只要在9月11日前寄回得獎的刮刮樂或兌獎收據正本，經認證無誤後即具有領獎資格，旅遊金禮券於10月12日統一寄送。

(中國時報)

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