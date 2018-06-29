世足》巴西回穩 重新仰起王者之尊

2018年06月29日 04:11 中國時報 黃及人 ／綜合報導 ／綜合報導

巴西後衛提亞哥席爾瓦（右）在角球攻擊頭槌頂開塞爾維亞大門。（新華社）

「森巴軍團」巴西總算展現曾拿世足賽史上最多5次冠軍的應有強大實力！28日靠著保利紐、提亞哥席爾瓦各進1球，巴西終場2比0輕取塞爾維亞，2勝1和戰績搶占俄羅斯世足賽E組第1席位，16強遭遇F組第2的墨西哥。

儘管開賽才10分鐘，巴西左後衛馬塞洛就因背傷提前退場，改由菲利佩路易斯接替，可是巴西隨即第36分鐘靠著保利紐漂亮越過對方門將頭頂的挑球先馳得點，接著又在第68分鐘，內馬開角球給席爾瓦頭槌破網。

秀出實力 分組第一

「今天我們邁出另一大步，我們想晉級16強，也做到了，不管前兩場小組賽表現如何，那只是外界看法，」效力西甲巴塞隆納的保利紐表示，「或許人們只看到我進球了，但我只在乎幫助到球隊，我的工作是帶領國家隊前進。」

保利紐強調，隨著4年過去，他的人生與職業生涯發生不少改變，卻必須在這4年當中成長，「從我離開英超熱刺隊改去中超廣州恆大，有時我會喪失自信，但我必須趕緊重拾信心，今天我能站在這裡，就證明我這4年進步不少。」

巴西主帥提特賽後坦承，自己曾因球隊化學效應與均衡團隊戰力，有時根本無法入睡，幸好巴西在小組賽表現沒讓他失望，「我們並非為了外界期待而活，而是為了現實，這支球隊在艱困環境中茁壯，克服了龐大壓力。」

化學效應 戰力升級

無法踢出奇蹟的塞爾維亞教頭克斯塔伊奇，賽後認為輸給巴西理所當然，「不僅是現在，早在今年世足賽開踢前，巴西就是今年熱門爭冠勁旅之一，足球就是這樣，隨著德國爆冷淘汰，我想巴西奪冠呼聲會越來越高。」

E組另一場小組賽，則由瑞士與哥斯大黎加踢成2比2平手，也讓巴西搶下E組第1（2勝1和、積分7分），瑞士（1勝2和、積分5分）排在E組第2，16強將碰上F組第1瑞典，塞爾維亞（1勝2敗）與哥斯大黎加（1和2敗）遭到淘汰。

(中國時報)